El Banco de Bogotá informó que alcanzó un acuerdo para adquirir el portafolio de clientes del negocio de persona natural de Itaú Colombia e Itaú Panamá.
De acuerdo con lo informado por ambas entidades, el acuerdo contempla la transferencia de activos y pasivos asociados a cerca de 267.000 clientes, que podrían representar aproximadamente $6,5 billones en créditos de consumo y vivienda, así como alrededor de $4,1 billones en depósitos, una vez se concrete el cierre de la transacción.
Ajuste estratégico de Itaú en Colombia
Itaú señaló que enfocará sus operaciones en el negocio corporativo, que agrupa la atención a personas jurídicas en Colombia y Panamá, así como en tesorería y en sus filiales de mercado de capitales y fiduciarias.
En ese contexto, Itaú indicó que la firma del acuerdo para la venta de activos y pasivos del segmento de banca minorista ya fue comunicada al mercado y a la Superintendencia Financiera de Colombia, y que el cierre dependerá de la aprobación de esta autoridad.
Según lo informado, de concretarse la transacción en los términos anunciados, el Banco de Bogotá podría sumar participaciones adicionales cercanas a 1,7 % en cartera de consumo, 2,6 % en cartera de vivienda y 1,7 % en depósitos de personas naturales.
Mientras se surten los trámites regulatorios y durante el periodo de transición, Itaú Colombia mantendrá sin cambios sus servicios, productos y canales de atención, garantizando la continuidad operativa para sus clientes.
Capitalización y permanencia de Itaú
Adicionalmente, Itaú Colombia reiteró que el país sigue siendo un mercado estratégico para el grupo financiero. En línea con ello, anunció que convocará en el corto plazo una asamblea de accionistas para aprobar un aumento de capital de hasta US$100 millones, con el objetivo de fortalecer su posición y acelerar el crecimiento del banco en el mercado colombiano.
El cierre de la operación marcará uno de los movimientos más relevantes recientes en el sistema financiero local, en un contexto en el que las entidades revisan su enfoque de negocio y estructura operativa.