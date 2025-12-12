Banco de Bogotá entregará tres ‘Golden Tickets’ para viajar con todos los gastos pagos al Mundial 2026

El Banco de Bogotá anunció que llevará a 480 clientes a la Copa Mundial de la FIFA 2026, una de las cifras más altas registradas por una entidad financiera colombiana en programas de fidelización ligados al deporte.
El banco, parte del Grupo Aval, activó esta iniciativa en alianza con Visa, Socio Mundial de la FIFA, lo que le permite acceder a paquetes oficiales de viaje y hospitalidad autorizados directamente para el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
La entidad confirmó que los clientes podrán acceder a viajes con gastos pagos, artículos oficiales y experiencias en estadios en una campaña que coincide con un momento clave: el Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones, lo que incrementará en cerca de 30 % el número de partidos frente al formato anterior, según datos de la FIFA.
Hasta el 24 de diciembre, el Banco de Bogotá entregará tres ‘Golden Tickets’, una activación inédita en el sistema bancario colombiano por la mecánica de selección: los tiquetes especiales serán para los clientes que resulten en las posiciones 5.000, 10.000 y 15.000 de expedición de tarjetas de crédito Visa durante ese periodo. Cada reconocimiento incluye un viaje al Mundial 2026 con todos los gastos cubiertos.
Cómo funcionan los paquetes y beneficios para los clientes
La iniciativa contempla diferentes tipos de experiencias, que incluyen ‘hospitalities’ sencillos y dobles con tiquetes aéreos, transporte interno, alojamiento por tres noches y cuatro días, alimentación y acceso a un partido en cualquiera de las sedes oficiales del Mundial.
También se ofrecerán paquetes Sky Box, una categoría de alta demanda en torneos globales que permite ingresar a zonas exclusivas dentro de los estadios con servicios adicionales.
Además, el banco precisó que este programa no se limita solo a quienes viajarán. Los clientes que permanezcan en Colombia podrán participar en activaciones que entregarán televisores, balones oficiales, álbumes y láminas coleccionables.
Estos elementos suelen registrar altos volúmenes de consumo en los meses previos al Mundial: en 2022, por ejemplo, el mercado de álbumes y productos coleccionables en Colombia superó los US$25 millones según consultoras del sector.
De acuerdo con Andrés Vásquez, vicepresidente de Banca Personas del Banco de Bogotá, esta alianza representa un esfuerzo para ampliar los beneficios de los productos Visa del banco y generar mayor conexión con los usuarios en un evento que históricamente registra altos niveles de audiencia y consumo en el país.
En América Latina, los programas bancarios ligados al Mundial suelen ofrecer entre 50 y 150 cupos en promedio, según reportes de campañas anteriores. Con 480 viajes, el Banco de Bogotá se convierte en una de las entidades con mayor capacidad de activación en la región para este tipo de experiencias.