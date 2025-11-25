Banco de Bogotá nombra nuevos vicepresidentes para sus áreas de Producto Digital y Banca de Empresas

En su sesión de hoy, la Junta Directiva del Banco de Bogotá aprobó dos nombramientos ejecutivos que fortalecerán su foco estratégico en transformación digital, producto y banca de empresas.
A partir del 1 de diciembre de 2025, José Wolff asumirá el cargo de vicepresidente de Producto y Estrategia Digital, mientras que Julián Botero Larrañaga entrará como vicepresidente de Banca de Empresas desde el 6 de enero de 2026.
Así son sus perfiles profesionales
José Wolff llega con más de 20 años de experiencia en servicios financieros, transformación digital y tecnologías emergentes.
Su trayectoria se ha caracterizado por liderar estrategias de banca digital, pagos embebidos (embedded finance) y plataformas de innovación orientadas al cliente.
Por su parte, Julián Botero Larrañaga cuenta con más de dos décadas de experiencia en banca comercial y corporativa.
En cargos anteriores lideró equipos de empresas y gobierno, enfocado en el diseño de estrategias de crecimiento y atención a grandes clientes. Su incorporación al Banco de Bogotá como vicepresidente de Banca de Empresas refuerza la apuesta por ampliar la cartera corporativa.
La llegada de Wolff permitirá que la entidad acelere su hoja de ruta digital, mejore su oferta de productos y refuerce su competitividad frente a nuevos actores fintech y bancos tradicionales.
Entre tanto, el ingreso de Botero busca potenciar la unidad de empresas, un segmento clave para el crecimiento y la rentabilidad futura del banco.
—