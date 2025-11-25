Noticias económicas importantes Noticias empresariales

Banco de Bogotá nombra nuevos vicepresidentes para sus áreas de Producto Digital y Banca de Empresas

José Wolff será el vicepresidente de Producto y Estrategia Digital y Julián Botero Larrañaga entrará como vicepresidente de Banca de Empresas.

Por: -
Banco de Bogotá nombra nuevos vicepresidentes para sus áreas de Producto Digital y Banca de Empresas
Julián Botero Larrañaga, vicepresidente de Banca de Empresas y José Wolff, vicepresidente de Producto y Estrategia Digital. Imagen: tomada de la cuenta de LinkedIn de Julián Botero y José Wolf

Compártelo en:

En su sesión de hoy, la Junta Directiva del Banco de Bogotá aprobó dos nombramientos ejecutivos que fortalecerán su foco estratégico en transformación digital, producto y banca de empresas.

A partir del 1 de diciembre de 2025, José Wolff asumirá el cargo de vicepresidente de Producto y Estrategia Digital, mientras que Julián Botero Larrañaga entrará como vicepresidente de Banca de Empresas desde el 6 de enero de 2026.

Recorte de presupuesto
Banco de Bogotá, Grupo Aval. Foto: cortesía Banco de Bogotá.

Así son sus perfiles profesionales

José Wolff llega con más de 20 años de experiencia en servicios financieros, transformación digital y tecnologías emergentes.

Su trayectoria se ha caracterizado por liderar estrategias de banca digital, pagos embebidos (embedded finance) y plataformas de innovación orientadas al cliente.

Por su parte, Julián Botero Larrañaga cuenta con más de dos décadas de experiencia en banca comercial y corporativa.

En cargos anteriores lideró equipos de empresas y gobierno, enfocado en el diseño de estrategias de crecimiento y atención a grandes clientes. Su incorporación al Banco de Bogotá como vicepresidente de Banca de Empresas refuerza la apuesta por ampliar la cartera corporativa.

Recomendado: Banco de Bogotá llevará a colombianos a vivir la experiencia de la Copa Mundial FIFA 2026

La llegada de Wolff permitirá que la entidad acelere su hoja de ruta digital, mejore su oferta de productos y refuerce su competitividad frente a nuevos actores fintech y bancos tradicionales.

Entre tanto, el ingreso de Botero busca potenciar la unidad de empresas, un segmento clave para el crecimiento y la rentabilidad futura del banco.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Banco de Bogotá
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar