Banco de Bogotá ofrece cashback de hasta $4 millones para financiar vehículos eléctricos: Así funciona

El Banco de Bogotá anunció el lanzamiento del cashback para la compra de vehículos, un beneficio exclusivo para el lanzamiento de Tesla en el país.
Con la llegada de la empresa extranjera al país, el Banco de Bogotá extendió algunos beneficios comerciales a sus clientes, quienes podrán acceder a tasas preferenciales y diferenciadas según su perfil crediticio; además de recibir cashback de hasta $4 millones, que se abonará automáticamente en su cuenta de ahorros en el momento del desembolso del crédito.
“En un momento en el que Colombia acelera la transición hacia la movilidad eléctrica, queremos demostrar que la banca puede ir un paso adelante. Por eso diseñamos el primer cashback de la industria para quienes financien un Tesla con nosotros: un beneficio que premia la adopción de nuevas tecnologías y reafirma nuestro compromiso con soluciones financieras modernas, accesibles y sostenibles”, afirmó Luis Guillermo Carrasco, director de vehículos y aliados retail del Banco de Bogotá.
Financiación de vehículos eléctricos e híbridos
Además, el Banco de Bogotá amplía su oferta para financiar vehículos usados híbridos y eléctricos de cualquier marca, con hasta cinco años de antigüedad. Este producto busca dinamizar el mercado de movilidad sostenible, y facilitar el acceso a alternativas más eficientes.
“De esta manera, el Banco de Bogotá amplía su portafolio para acompañar la transición hacia tecnologías más limpias, ofreciendo herramientas que facilitan el acceso, mejoran la experiencia financiera y promueven alternativas de movilidad más eficientes para los colombianos”, concluye Carrasco.