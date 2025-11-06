Banco de Occidente habilita pago de pasajes del sistema MIO en Cali con sus tarjetas débito y crédito

Banco de Occidente habilitó el pago de pasajes del sistema Masivo Integrado de Occidente (MIO) en Cali mediante sus tarjetas de crédito y débito, de ambas franquicias Visa y Mastercard, así como el pago a través de dispositivos móviles con tecnología sin contacto a través de las billeteras digitales.
A detalle, la entidad bancaria explicó que los usuarios solo deben acercar su tarjeta o celular a los lectores de buses, estaciones y terminales para pagar de manera rápida y segura, sin necesidad de trámites previos.
Esta innovación forma parte del nuevo sistema de circuito abierto (Open Loop) implementado por Metro Cali, convirtiendo a la ciudad en la primera del país en adoptarlo.
“En el Banco de Occidente nos mantenemos en línea con los desarrollos tecnológicos de nuestros aliados y clientes, buscando ofrecer experiencias más ágiles, seguras y convenientes. Nos enorgullece ser parte de este hito en la modernización del transporte público de nuestra ciudad, que avanza hacia un ecosistema digital más conectado”, afirmó Gerardo Silva Castro presidente del Banco de Occidente.
Así las cosas, más de 312.000 usuarios del sistema MIO podrán beneficiarse de estas nuevas opciones de pago, lo que se espera reduzca el tiempo de abordaje en un 50 %, mejorando la seguridad al eliminar la necesidad de llevar efectivo. Por su parte, Metro Cali estima que el 10 % de los pasajeros adoptarán el pago a través de esta modalidad.
