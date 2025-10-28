Banco de Occidente lideró crédito sindicado para Grupo Petromil; estos son los detalles

Banco de Occidente lideró un crédito sindicado por $797.500 millones otorgado a Grupo Petromil, uno de los principales distribuidores de combustibles de capital 100 % colombiano.
Según la entidad bancaria, el objetivo de esta operación fue el reperfilamiento de la deuda existente de la compañía y la obtención de recursos adicionales que le permitirán continuar con su plan de expansión en Colombia, mediante la apertura de aproximadamente 20 nuevas estaciones de servicio por año.
Con esta inversión, Petromil espera incrementar en cerca de un 20 % su cobertura nacional al año 2033, impulsando la generación de empleo y el fortalecimiento del mercado energético del país.
“Estamos del lado de quienes hacen posible el desarrollo del país, acompañando a nuestros clientes con soluciones financieras que impulsan su crecimiento y generan valor para todos los grupos de interés”, afirmó Carlos Andrés Echeverri, vicepresidente de empresas del Banco de Occidente.
Por otra parte, además de liderar la estructura del crédito, Banco de Occidente participó con un aporte de $245.000 millones, articulando junto con los principales bancos del país una transacción que marca un hito en el sector financiero colombiano, al ser la primera de este tipo con una empresa distribuidora de combustibles de capital nacional.
Así las cosas, la coordinación de la operación estuvo a cargo de Aval Banca de Inversión, que facilitó el trabajo conjunto entre las entidades financieras para responder integralmente a las necesidades del cliente.
