Banco de Occidente recibe premio por su Procesador Inteligente de Facturas

El Banco de Occidente, filial del Grupo Aval, recibió el Premio Oro en la categoría Transformación Digital de los Premios Fintech Américas 2025, uno de los reconocimientos más importantes del continente a la innovación en el sector financiero.
El premio destaca el desarrollo del Procesador Inteligente de Facturas (PIF), una solución creada 100 % por el banco.
“El PIF es una herramienta que nos permite procesar y analizar más de 40 categorías y 1.000 conceptos de facturación con total trazabilidad y control, lo que se traduce en una operación más eficiente, ágil y transparente”, destacó Gerardo Silva, presidente del Banco de Occidente.
Procesador Inteligente de Facturas del Banco de Occidente
Desde su puesta en marcha en julio de 2025, el PIF ha permitido ahorros significativos en costos operativos, reducción de cobros de redes y franquicias y una visión integral del gasto que impulsa la toma de decisiones estratégicas en áreas como operaciones, planeación financiera, pricing y medios de pago.
A detalle, el proyecto fue desarrollado por el equipo de analítica avanzada del Centro de Competencias (CdC) de Datos y Analítica del Banco de Occidente en conjunto con el equipo de Operaciones.
Entre los retos superados destacan la implementación de métricas de consistencia de datos superiores al 90 %, el entrenamiento del sistema para reconocer múltiples formatos de factura y la validación rigurosa de los datos capturados.