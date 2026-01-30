Banco en Colombia no cobrará tasas de interés por compras que hagan usuarios con tarjeta de crédito

Con el propósito de aliviar la carga financiera de sus clientes, el Banco Popular anunció una medida orientada a facilitar el consumo responsable y a ofrecer mejores condiciones para el uso de las tarjetas de crédito. La iniciativa busca beneficiar a miles de colombianos que utilizan los servicios de esta entidad financiera, la cual hace parte del Grupo Aval, uno de los conglomerados bancarios más importantes del país.
Según informó el banco, la estrategia permitirá que los usuarios de tarjetas de crédito para personas naturales puedan realizar compras en distintos establecimientos comerciales y diferir esos pagos en varias cuotas con una tasa de interés del 0 %. Este beneficio representa una alternativa relevante para quienes desean adquirir bienes o servicios sin asumir costos adicionales por concepto de intereses, en un contexto económico en el que muchas familias buscan optimizar sus gastos mensuales.
De acuerdo con la información publicada en el portal web del Banco Popular, la medida se aplicará en comercios aliados y estará disponible para compras que cumplan con las condiciones establecidas por la entidad. Uno de los aspectos más relevantes de esta estrategia es su aplicación automática. Todos los clientes que cuenten con tarjetas de crédito vigentes emitidas por el banco podrán acceder al beneficio sin necesidad de realizar solicitudes, inscribirse en campañas promocionales ni adelantar trámites adicionales.
Recomendado: Banco Popular prevé reforzar aumento de ganancias en 2026; lanza nuevo CDT y tarjetas del Mundial 2026
La entidad financiera también aclaró que este beneficio es de carácter personal e intransferible, por lo que solo podrá ser utilizado por el titular de la tarjeta. Asimismo, precisó que no es canjeable por dinero en efectivo ni por otros productos o servicios distintos a los contemplados dentro de la promoción. Estas condiciones buscan garantizar un uso adecuado del beneficio y evitar interpretaciones erróneas por parte de los usuarios.
Otro punto que ha llamado la atención de los clientes es la vigencia de la medida. El Banco Popular confirmó que la tasa de interés del 0 % para compras diferidas estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que permitirá a los usuarios contar con un alivio financiero sostenido durante el año en curso y parte del siguiente. Esta proyección a mediano plazo brinda mayor previsibilidad a quienes planean realizar compras importantes utilizando su tarjeta de crédito.
Para conocer en detalle los comercios participantes, las condiciones específicas de la promoción y otros beneficios asociados al uso de las tarjetas de crédito, el Banco Popular recomienda a sus clientes consultar la información disponible en su portal web oficial o comunicarse a través de sus canales de atención.