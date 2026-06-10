Alertan por nuevo seguro que deberían pagar los conductores en Colombia: incluye a las motos

La Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda, dio a conocer que un artículo, en un proyecto de ley, llevaría a que los conductores en Colombia tengan que comprar, directamente, un nuevo seguro.
Se trata del artículo 37 del proyecto de Ley 277-25S–058 24C, que crea una póliza obligatoria de Responsabilidad Civil Extracontractual asociada a la licencia de conducción, adicional al SOAT.
La propuesta para los conductores en Colombia, dice el documento, ya se encuentra en cuarto debate en el Congreso de la República y la tendrían que asumir más de 13 millones de personas (datos del RUNT).
“Si bien compartimos el propósito del proyecto de fortalecer la seguridad vial y reducir la siniestralidad mediante la creación y regulación del sistema de sanción por puntos y del sistema de licenciamiento gradual para conductores, consideramos inconveniente e inviable la creación de un nuevo seguro obligatorio y solicitamos la eliminación del artículo”.
Las causas para eliminar una posible nueva póliza de seguros para los conductores en Colombia
- La aplicación del seguro se hace sobre la licencia de conducción cuando el riesgo asegurable surge del uso del vehículo y de la actividad efectiva de conducción
- Ser titular de una licencia vigente no significa, por sí solo, que una persona esté generando un riesgo real, pues puede no conducir habitualmente, no tener vehículo o no participar de manera efectiva en la circulación vial
- La propuesta impone la obligación sobre un criterio personal y variable, en lugar de hacerlo sobre quien realmente genera el riesgo (en este caso, la persona que realmente está conduciendo un vehículo identificable), que ha sido la lógica del aseguramiento obligatorio en materia de tránsito en Colombia
- Esa desalineación afecta la coherencia regulatoria del sistema, rompe el nexo entre riesgo y aseguramiento y dificulta la administración eficiente del mecanismo propuesto
- En la estructura de todo seguro es indispensable definir el interés asegurable, la delimitación del riesgo, la suficiencia de la cobertura, la prima técnicamente adecuada y los ajustes operativos requeridos, así como determinar si la medida representa un beneficio real para la población o una carga económica adicional sin una protección proporcionalmente mayor
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Señala Fasecolda que este requerimiento para los conductores en Colombia no ha sido objeto de análisis dentro de la estructura de costos y valores del seguro obligatorio ni del voluntario, lo que se traduciría en gastos adicionales sobre las primas: “afectaría la viabilidad financiera del seguro y terminaría trasladando esa carga a los usuarios”.