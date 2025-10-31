En su más reciente sesión, la Junta Directiva del Banco Popular anunció una serie de movimientos estratégicos en su equipo directivo y en la estructura organizacional de la entidad, con el objetivo de fortalecer su gestión operativa y tecnológica.
La Junta aceptó la renuncia de Jorge Enrique Jaimes Jaimes, quien se desempeñaba como vicepresidente de Operaciones y representante legal del banco. La decisión, motivada por razones personales, será efectiva a partir del 15 de noviembre de 2025.
En el mismo encuentro, la entidad aprobó una modificación en su estructura de alta gerencia, unificando las actuales vicepresidencias de Tecnología y de Operaciones en una sola dependencia que llevará el nombre de vicepresidencia de Tecnología y Operaciones.
Como parte de este proceso, el Banco designó a Mateo Ravagli Torres, actual vicepresidente de estrategia y transformación, como el nuevo vicepresidente de tecnología y operaciones, cargo que asumirá oficialmente el 15 de noviembre de 2025.
El Banco Popular informó además que adelantará el proceso correspondiente para seleccionar y nombrar al nuevo vicepresidente de estrategia y transformación, posición que quedará vacante tras el cambio de funciones de Ravagli.
Recomendado: Banco Popular concluyó dos operaciones en el mercado para fortalecer su estructura
Según fuentes de la entidad, esta reestructuración busca fortalecer la integración entre la operación y la tecnología, pilares fundamentales en la estrategia de transformación digital del banco, así como garantizar una mayor eficiencia en la prestación de servicios y el desarrollo de soluciones financieras innovadoras.
El Banco Popular es una de las entidades financieras más tradicionales de Colombia y hace parte del Grupo Aval, uno de los conglomerados financieros más grandes del país.
Actualmente, cuenta con una amplia red de oficinas, corresponsales bancarios y canales digitales, a través de los cuales atiende a millones de clientes en todo el territorio nacional.
—