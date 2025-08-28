Banco Popular concluyó dos operaciones en el mercado para fortalecer su estructura

El Banco Popular, filial del Grupo Aval, realizó dos operaciones en el mercado de capitales, motivo por el cual hoy hizo el tradicional toque de campana en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc).
La primera operación, como ya lo había contado Valora Analitik, fue la colocación de acciones ordinarias por $50.000 millones.
De acuerdo con lo informado por el banco, se cumplieron todas las etapas de la emisión y colocación de acciones ordinarias, las cuales contaban con derecho de preferencia. Como resultado de suscripción por parte de los accionistas, el número de acciones ordinarias en circulación pasó de 7.725 millones a 7.886 millones.
Su matriz suscribió 160,7 millones de acciones a un precio de $311 por acción. Tras la operación, la participación accionaria de Grupo Aval en su filial tuvo cambios y ahora posee el 93,87 % de los títulos. El restante 6,13 % está en manos de otros accionistas.
“Esta capitalización marca un nuevo capítulo en la historia del Banco Popular, consolidando su transformación y solidez hacia los objetivos estratégicos. El respaldo recibido de nuestros accionistas es una clara señal de confianza en el país y en la estrategia que estamos construyendo”, afirmó María Fernanda Suárez Londoño, presidenta de Banco Popular.
Banco Popular también colocó bonos
Adicionalmente, la entidad bancaria dio a conocer que hoy se emitieron bonos subordinados por un valor total de $50.000 millones, los cuales fueron suscritos por Grupo Aval.
El destino de estos recursos, según se explicó, será capital de trabajo, con un plazo de 10 años, contados a partir de la fecha de emisión y suscripción. “El banco pagará el capital y los intereses de los bonos en pesos, desde la fecha de emisión y suscripción a una tasa variable atada al IBR en condiciones de mercado”, explicó la compañía.
En conjunto, las dos operaciones representan una suma total de $100.000 millones, lo cual refleja la confianza y firme respaldo de Grupo Aval a la estrategia y visión de largo plazo del Banco Popular y del país.
Andrés Restrepo, gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, destacó que la participación del Banco Popular en el mercado de valores “reafirma la importancia de los emisores en la dinamización de la economía colombiana”.
“Esto no solo fortalece al banco y le permite acompañar mejor a sus clientes, sino que también envía un mensaje de confianza al país sobre la capacidad de nuestro mercado de capitales de canalizar recursos hacia proyectos que generan desarrollo y bienestar para los colombianos”, concluyó Restrepo.
