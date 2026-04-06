Banco de la República tasó los efectos de la guerra en Irán para Colombia

Dijo el Banco de la República que sigue muy de cerca lo que pudiera llegar a pasar con los efectos de la guerra en Irán para Colombia, previendo que puedan verse importantes afectaciones sobre el nivel de los precios o la actividad económica.
De acuerdo con los primeros análisis, no sería solo uno el sector que se vería fuertemente afectado en el más corto plazo por la guerra que lidera Estados Unidos.
Los efectos de la guerra en Irán para Colombia se muestran de momento, dice el Banco de la República, en un escenario “mixto” y Colombia hace parte de una cadena de economías afectadas en buen parte del mundo.
La guerra en Irán compromete el crecimiento y la estabilidad de la economía mundial, se lee en las minutas del Banco de la República luego de su más reciente decisión de tasas de interés.
El golpe inflacionario y los efectos de la guerra en Irán para Colombia
“Sus efectos para la economía colombiana serían mixtos. De una parte, mejoraría los términos de intercambio gracias al aumento de los precios del petróleo”, explica el documento.
Así mismo, indica la previsión de la Junta del Banco de la República, los efectos de la guerra en Irán para Colombia encarecerían bienes básicos como gas y fertilizantes que el país requiere importar en montos significativos.
“Esto podría acentuar las presiones inflacionarias para el presente año”, dijo el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, quien explicó que el emisor está sopesando todos los escenarios que pudieran llegar a golpear el comportamiento del IPC.
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De momento, incluyendo lo que sea el conflicto en Medio Oriente, la inflación del país podría pegar a tal punto que el indicador cerraría año en el 6,5 %, condicionado en mayor medida por el salario mínimo.