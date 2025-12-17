Banco W alcanza máxima calificación AAA en riesgo institucional y consolida su solidez financiera

Banco W recibió la máxima calificación AAA para deuda a largo plazo y reafirmó la mejor calificación para corto plazo (BRC1+), otorgadas por BRC Ratings – S&P Global.
Según explicó la entidad, este reconocimiento, que confirma su estabilidad financiera y capacidad para cumplir compromisos, incluso en escenarios adversos, se sustenta en factores estratégicos como la recuperación del ritmo de expansión en los últimos 12 meses, el fortalecimiento patrimonial derivado de la participación de Fundación Grupo Social como accionista mayoritario y el respaldo de Fundación WWB Colombia.
En ese sentido, Banco W mantiene una posición relevante en el segmento de microfinanzas, con niveles sólidos de solvencia y liquidez, y continúa diversificando sus ingresos mediante negocios como remesas y bancaseguros, además de fortalecer su estructura de fondeo.
Su desempeño es sinónimo de solidez, transparencia y sostenibilidad, lo que otorga mayor confianza a sus clientes, accionistas, inversionistas actuales y potenciales de productos como CDT, bonos o cuentas de ahorro.
“Alcanzar la calificación AAA es el resultado de un trabajo riguroso, ético y profundamente comprometido con nuestra misión de ofrecer soluciones financieras sostenibles. Este reconocimiento no solo valida nuestra solidez institucional, sino que también potencia nuestra capacidad para seguir impulsando el desarrollo de las pequeñas empresas y trabajadores independientes del país. En Banco W, seguimos siendo una excelente alternativa de inversión, generando alto impacto social y construyendo confianza en cada paso que damos”, expresó José Alejandro Guerrero, presidente de Banco W.
Por su parte, Rubens Héctor Sandoval, vicepresidente financiero y administrativo de Banco W afirmó: “Esta calificación AAA es el reconocimiento a nuestro serio compromiso con la sostenibilidad financiera, el impacto social y la excelencia operativa. En Banco W trabajamos cada día en fortalecer nuestra estructura, optimizar nuestros recursos y generar valor para todos nuestros públicos de interés”.
Cifras y factores que sustentan esta calificación
Así las cosas, Banco W mencionó cuales fueron las cifras y los factores que le permitieron dicha calificación por BRC Ratings – S&P Global. Estos son:
- 172.000 microcréditos desembolsados por un total de $1,2 billones en los últimos 12 meses.
- Crecimiento del 8 % en depósitos en CDT, alcanzando cerca de $1,3 billones a septiembre de 2025. Durante el 2025 impulsaron el CDT digital que captó $50.000 millones al cierre de septiembre.
- Pago de US$950 millones en remesas, correspondientes a 3,7 millones de giros netos por concepto de remesas en el último año.
“Con esta calificación, Banco W se consolida como una alternativa confiable para inversionistas y un aliado clave para el desarrollo económico del país, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad financiera y el impacto social”, concluyó el vicepresidente financiero y administrativo.