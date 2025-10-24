Bancolombia restablece parcialmente sus servicios tras caída masiva

Bancolombia informó que su plataforma digital comenzó a restablecer gradualmente los servicios tras la falla masiva registrada durante la madrugada y la mañana de este viernes, 24 de octubre de 2025.
La entidad confirmó que los canales digitales ya operan parcialmente, luego de varias horas en las que los clientes no pudieron ingresar a la aplicación móvil ni realizar transferencias, pagos o consultas.
De acuerdo con los reportes, los principales inconvenientes fueron el inicio de sesión fallido, la imposibilidad de hacer transferencias o consultar saldos y los errores al intentar pagar facturas o acceder a los bolsillos digitales.
La caída coincidió con interrupciones registradas también en Nequi, plataforma vinculada a Bancolombia, aunque esta última aún no ha emitido un balance oficial de su restablecimiento total.
Servicios reactivados parcialmente
En un comunicado emitido en la tarde de este viernes, Bancolombia confirmó que parte de su sistema ya fue restablecido y que los usuarios pueden volver a operar en los principales canales digitales, aunque con algunas restricciones.
“Seguimos trabajando y ya puedes usar varios de nuestros servicios. Tu dinero e información están seguros. Puedes usar la app Mi Bancolombia y la Sucursal Virtual Personas, excepto algunas transacciones como consulta de tarjetas de crédito, pago de facturas y de créditos, transferencias a Nequi y bolsillos. También trabajamos para que puedas pagar por PSE y Botón Bancolombia. Puedes usar cajeros, sucursales, corresponsales y pagar con tus tarjetas en comercios. Hacemos todo lo posible para restablecer el servicio”, indicó la entidad.
El banco reiteró que no hubo riesgo para los fondos ni para la información confidencial de los usuarios, y que su equipo técnico continúa trabajando para lograr la normalización completa de todos los servicios durante las próximas horas.
Hasta el momento, Bancolombia no ha informado la causa técnica específica del fallo, aunque fuentes cercanas a la operación señalaron que podría tratarse de un problema en uno de los servidores principales de integración digital.