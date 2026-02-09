Bavaria y Canpack invertirán $548.000 millones en nueva fábrica de envases de aluminio en Atlántico

Canpack, uno de los mayores productores de latas de Colombia y Bavaria, su socio estratégico, anunciaron una inversión de $548.000 millones para la construcción de una nueva fábrica de envases de aluminio en el municipio de Malambo, Atlántico.
Según informaron las empresas, el proyecto estará plenamente operativo en 2027, y se convertirá en motor de innovación, empleo y oportunidades para la región Caribe.
“Esta inversión refuerza nuestra apuesta por Colombia al traer innovación, potenciar exportaciones y fortalecer la industria nacional integrando proveedores locales. Con un mercado creciente y oportunidades de exportación, seguimos demostrando que es posible generar desarrollo económico sostenible a través de la industria”, afirmó Camilo Pérez, director general de Canpack Colombia.
A detalle, la nueva instalación permitirá atender el mercado de bebidas en la Costa, fortalecer la operación de Bavaria y habilitar exportaciones gracias a la cercanía a puertos en la región.
Además, representará 150 empleos directos que se articulan a otras oportunidades que se han venido generando en la cadena como la Cervecería del Atlántico, que ha significado alrededor de 2.000 empleos en su fase de construcción y otros 800 empleos en su operación.
En esa misma línea, el anuncio se suma a los $2 billones invertidos por Bavaria en la Cervecería del Atlántico en el municipio de Palmar de Varela.
Sergio Rincón, presidente de la cervecera indicó: “La cerveza representa una cadena productiva que conecta agricultores, transportadores, cervecerías, tenderos, bares, restaurantes y consumidores. Cada botella vendida genera empleos, proveeduría e impuestos que se traducen en desarrollo para los departamentos en áreas tan importantes como la educación y el deporte, entre otras”.
Desde otra perspectiva, el ejecutivo resaltó que estas inversiones no se miden solo en recursos, “también en su capacidad de generar puestos de trabajo e impulsar emprendimientos locales, así como la competitividad y el crecimiento regional”.