Bavaria anunció el lanzamiento de una nueva edición limitada que une a dos íconos de la cultura colombiana: el refajo Cola & Pola, y la Kola Román.
La nueva Kola & Pola Roja se inspira en la riqueza cultural del norte del país y se presenta como una expresión contemporánea de esa herencia, conectando generaciones a través del sabor y el espíritu de celebración.
La propuesta combina las notas dulces de Kola Román, con el carácter refrescante de Cola & Pola, ampliando el portafolio de bebidas de Bavaria y reforzando su apuesta por la innovación desde lo local.
Esta colaboración se suma a otras iniciativas recientes de la marca con las que busca consolidar su oferta a través de la innovación. En esa lista aparecen otras propuestas como la nueva Club Colombia Café sin alcohol en alianza con Juan Valdez, la nueva colección de ropa de Poker junto a KOAJ.
Destacado: Los países de Latinoamérica donde se experimenta con más frecuencia el ‘burnout’
“Hoy los consumidores, especialmente las nuevas generaciones, buscan sabores que los sorprendan y que, al mismo tiempo, les permitan reconectarse con lo que les es familiar. Con Kola & Pola Roja reinterpretamos íconos de nuestra cultura colombiana desde una mirada actual, resignificando lo tradicional a través de nuevas experiencias de consumo”, destacó Sergio Rincón, presidente de Bavaria.
Rincón también señaló que esta versión representa ese ‘alguito más’ que define a Cola & Pola, en otras palabras, “tomar lo que nos identifica como país y llevarlo a nuevas formas de disfrutarlo, conectando con la creatividad, la mezcla y la identidad cultural que nos caracteriza”.
La nueva Kola & Pola Roja ya está disponible a nivel nacional en tiendas de barrio, supermercados y grandes superficies.