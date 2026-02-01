¿Alguna vez se ha sentido agotado en extremo, fatigado o desmotivado, con una sensación de vacío que dificulta la conexión con el trabajo? Si la respuesta es afirmativa, es posible que esté experimentando ‘burnout’.
El también conocido como sindrome del ‘trabajador quemado’ es reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un fenómeno ocupacional derivado de un estrés laboral crónico que no se ha gestionado de manera adecuada. Este se caracteriza por una sensación persistente de agotamiento, el distanciamiento mental frente al trabajo y una disminución en la eficacia profesional.
Una encuesta realizada por Buk en México, Colombia, Perú y Chile identificó que en 2024 casi la mitad de colaboradores experimentaron ‘burnout’ al menos una vez. De este grupo, el 16 % lo experimentó pocas veces, otro 16 % algunas veces, el 10 % muchas veces y el 4 % de manera constante (siempre).
Datos relevantes
De acuerdo con el análisis, Perú destaca con el mayor porcentaje de colaboradores con ‘burnout’ frecuente (16 %), seguido de Colombia (13 %). En el caso de México y Chile estos se ubicaron en el mismo nivel con un 12 %.
El sondeo también hizo una segmentación por generaciones. Los resultados evidencian que los grupos poblacionales más jovenes son los que han experimentado este síndrome con más prevalencia.
Puntualmente, el 17 % de la Generación Z y el 14 % de los Millennials han presentado ‘burnout’ frecuente. En contraste, entre los trabajadores de mayor edad, los niveles son significativamente menores: solo un 10 % en la Generación X y un 8 % en los Baby Boomers lo reportan.
“Las generaciones más jóvenes son las que están más expuestas al ‘burnout’, esto porque viven mucho más en esta transición entre las expectativas laborales y la realidad laboral a la que nos enfrentamos. Además, también influye la cultura de la comunicación inmediata, pues están más expuestos a la competencia, a ver qué están haciendo los demás, y esto genera la necesidad de responder de inmediato y puede provocar mayores demandas”, destaca el estudio.
Desde una perspectiva de género, el 15 % de las mujeres afirma haber experimentado ‘burnout’ frecuentemente en el último año, en comparación con el 12 % de los hombres.
Principales señales de alerta
- Carga laboral excesiva: las tareas y responsabilidades que superan la capacidad del trabajador suelen ser uno de los principales desencadenantes del ‘burnout’. En especial, si se tiene en cuenta que la falta de descanso promueve el agotamiento físico y mental.
- Falta de reconocimiento: la ausencia de reconocimiento, tanto económico como emocional por el esfuerzo realizado en el trabajo puede llevar a una sensación de inutilidad y desvalorización, factores que alimentan el desgaste profesional.
- Falta de control sobre el trabajo: la sensación de no tener autonomía ni influencia en las decisiones laborales puede generar estrés y desmotivación.
- Clima laboral negativo: un ambiente de trabajo caracterizado por conflictos, falta de apoyo entre colegas o liderazgo deficiente puede generar aislamiento y aumentar la presión emocional, factores asociados al ‘burnout’.