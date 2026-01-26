Bavaria renueva su imagen y revela avances de proyectos estratégicos

Bavaria actualiza su historia con la renovación de su imagen, la cual conserva símbolos icónicos como el águila, la “B” y el rojo, e incorpora el dorado como expresión de la esencia misma de la cerveza y de la conexión con la cultura colombiana.
Sergio Rincón, presidente de la cervecera se refirió a la renovación, expresando: “Estamos felices de anunciarle esta actualización al país en un año clave para Bavaria, en el que avanzamos en proyectos estratégicos como la Cervecería del Atlántico, una de las inversiones privadas más grandes que ha visto el país en los últimos años, y en encadenamientos productivos que impulsen el desarrollo de las regiones”.
Al mismo tiempo agregó: “Modernizamos nuestra imagen y también reafirmamos nuestro compromiso con la innovación, el empleo y el progreso de Colombia. Con esta nueva identidad, proyectamos a Bavaria hacia un futuro más competitivo, más sostenible y con más motivos para brindar”.
Y es que la nueva imagen llega en un momento de decisiones estratégicas que marcan el rumbo de la compañía, como la etapa final de construcción de su Cervecería del Atlántico en el municipio de Palmar de Varela, cuya inversión ya supera los US$500 millones y los encadenamientos productivos que ha generado, como la llegada de la empresa Canpack al departamento del Atlántico, que movilizó recursos por más de US$140 millones.
Destacado: Bavaria inaugura restaurante Vista Corona en el aeropuerto El Dorado
La relevancia socioeconómica de Bavaria y su evolución
Bavaria, que nació en Bogotá en 1889, es fuente de empleo directo para más de 4.000 personas a nivel nacional a través de ocho cervecerías, dos malterías, una fábrica de tapas, una fábrica de etiquetas y más de 55 centros de distribución.
De acuerdo con Oxford Economics, la industria cervecera colombiana, liderada por Bavaria, es responsable del 1,2 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Mientras que en la cadena de valor de la compañía participan más de medio millón de colombianos entre agricultores, proveedores y clientes, lo que la hace un actor relevante del desarrollo socioeconómico del país.
Por otra parte, sus clientes, ubicados en los 32 departamentos del país, son el principal eslabón de la cadena de valor de Bavaria. Más de 300.000 personas dependen de la venta de cerveza, que puede representar hasta el 50 % de sus ingresos diarios.
Por eso, la compañía invierte en promedio $100.000 millones al año en su fortalecimiento, apoyando el comercio local mediante mejoras en infraestructura, equipos y herramientas de digitalización que impulsan el crecimiento de miles de negocios.
Innovación y categoría cervecera
En los últimos cuatro años, Bavaria ha acelerado su agenda de innovación lanzando más de 50 nuevos productos al mercado y trayendo opciones sin alcohol como sus cervezas Aguila 0.0 y Corona Cero, al igual que saborizadas como Redd’s Rosé.
Además, es la casa de Aguila, Poker, Aguila Light, Pony Malta y Club Colombia, las marcas más valiosas del país según Brandvalorum.
Asimismo, la empresa lanzó dos plataformas digitales: Bees y TaDa. La primera dirigida a sus clientes, que les permite digitalizar sus negocios, automatizar sus pedidos y abastecerse a solo un clic; y la segunda es su plataforma de domicilios, que le permite atender la socialización en casa y en espacios privados, prometiendo cervezas frías en tiempo récord.