Bavaria inaugura restaurante Vista Corona en el aeropuerto El Dorado

Bavaria y su marca Corona anunciaron la apertura de un nuevo Vista Corona en la zona de salidas nacionales del aeropuerto El Dorado, en Bogotá.
Y es que, según cifras de la Aeronáutica Civil de Colombia, el aeropuerto movilizó más de 45,8 millones de pasajeros en 2024, lo que le permitió consolidarse por tercer año consecutivo como el aeropuerto más transitado de Sudamérica y el de mayor tráfico en toda América Latina, un impulso para el nuevo formato, que nació hace seis años con su primera apertura en el Parque de la 93.
“Queremos que los viajeros experimenten la tranquilidad y frescura que definen a Corona. Este nuevo espacio refleja ese espíritu: un lugar donde la buena comida y una cerveza fría marcan el inicio del viaje”, expresó Álvaro de Luna, vicepresidente de mercadeo de Bavaria.
Según explicaron, la ambientación combina materiales y detalles que evocan la esencia de la playa, con una carta con opciones ligeras y naturales, ideales para quienes buscan disfrutar de un brunch o una comida rápida antes de embarcar, acompañada de un producto Corona.
Este nuevo punto se suma a escenarios como Isla Corona en Cartagena y los Vista Corona de Parque de la 93 y Plaza Claro.