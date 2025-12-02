BBVA Colombia lanza portafolio de tarjetas para financiar restauración y conservación de ecosistemas  

Por medio de una alianza con Conservación Internacional, BBVA Colombia lanzó un nuevo portafolio de tarjetas débito y crédito, operadas bajo las franquicias Visa y Mastercard, con el nombre ‘Colombia Vive’.
Este lanzamiento nace con el propósito ambiental y social de financiar la restauración y conservación de cinco ecosistemas en el país.
Así lo revelaron las entidades, explicando que el producto financiero destinará un porcentaje de cada transacción para fortalecer la acción climática y la inversion privada en la naturaleza.
Dichos recursos aportados por BBVA serán administrados y ejecutados por Conservación Internacional con unos focos clave: mejorar la conectividad ecológica, fortalecer la resiliencia climática y proteger servicios vitales como la regulación hídrica, la captura de carbono y la conservación de especies sensibles.
Mario Pardo, presidente ejecutivo de BBVA en Colombia aseguró que “este proyecto va más allá de la conservación tradicional, es una apuesta por la vida y el desarrollo inclusivo. Estamos conectando un producto financiero, como son las tarjetas débito y crédito, con la urgencia de proteger nuestra biodiversidad, asegurando que cada transacción tenga un eco positivo en nuestros bosques, páramos y manglares”.
Mientras que Carlos Costa, director ejecutivo de Conservación Internacional en Colombia mencionó que “este mecanismo innovador permite que el sector bancario y sus usuarios se vinculen de manera ágil y directa con la conservación en el territorio, allí donde comunidades y biodiversidad están estrechamente conectadas, demostrando que la innovación financiera puede ser una herramienta poderosa para generar un cambio real y positivo en nuestro país”.
¿Cómo funcionan las tarjetas de ‘Colombia Vive’?
A través de las tarjetas de crédito Mastercard, BBVA destinará 0,5 % del valor de cada compra a la conservación de ecosistemas, siendo los clientes los encargados de escoger el ecosistema que desean apoyar. La tarjeta tendrá un diseño personalizado de acuerdo con la región escogida.
Cabe resaltar que las tarjetas están elaboradas con plástico 100 % reciclado, e incluyen experiencias anuales en santuarios naturales junto a Conservación Internacional.
Por otra parte, para las tarjetas débito que serán operadas por Visa, BBVA aportará también 0,5 % de la facturación de estas tarjetas. La contratación será 100 % digital e incluirá experiencias ambientales en zonas de conservación.
Para obtener la tarjeta de crédito ‘Colombia Vive’ se puede solicitar 100 % digital, fácil y segura de solicitar. Las personas interesadas deben entrar al enlace desde el dispositivo que prefiera. Luego, llenar un formulario de datos básicos y a partir de ahí elegir el ecosistema que quieren apoyar y en solo minutos se confirma la aprobación en línea de la tarjeta.
Adicionalmente, podrán abrir una cuenta digital ‘Colombia Vive’. Este proceso se realiza 100 % digital desde la app de BBVA o la página web, así obtienen la tarjeta débito con la que está apoyando a todos los ecosistemas al mismo tiempo.
Cinco ecosistemas en Colombia que recibirán apoyo
Con este portafolio, BBVA y Conservación Internacional impulsarán la conservación y restauración de cinco paisajes prioritarios, contemplando así la intervención de 600 hectáreas que abarcan desde montañas altoandinas hasta manglares caribeños:
- Sierra Nevada de Santa Marta: el objetivo es la restauración y monitoreo de la biodiversidad, incluida la siembra de árboles, el cuidado de especies sensibles como el árbol conocido como Macondo – (Cavanillesia platanifolia) y apoyar la conservación y restauración del territorio.
- Vida Manglar (Córdoba y Sucre): pretenden reducir los efectos del cambio climático en este ecosistema. En su inicio estará el cuidado de especies sensibles como el Mangle Rojo (Rhizophora mangle) y el caimán aguja (Crocodylus acutus) y apoyar la conservación del hábitat.
- Corredor Andino-Amazónico: tiene como objetivo la conservación de la biodiversidad, y su impacto inicial será el cuidado de especies como la Danta de Montaña (Tapirus pinchaque) y el árbol Cacique Candela (Hypophyrrhus pyrohypogaster), y de apoyar la conservación del ecosistema.
- Alta Montaña (Páramos de Cundinamarca y Bogotá): en este ecosistema generador de agua esperan una restauración y el monitoreo de la biodiversidad. También en su primer año el cuidado del Oso Andino (Tremarctos ornatus) y de la Quinchita de páramo (Oxypogon guerinii) y conservación del territorio natural.
- Planicie Amazónica (Bajo río Caquetá). proponen la recuperación de ecosistemas de manglar. Inicialmente el foco será la siembra de árboles, el cuidado del Jaguar (Panthera onca) y el Caiman Negro (Melanosuchus niger) y la protección de territorio en proceso de conservación.
Impacto social: comunidades como protagonistas
Las entidades participantes hicieron énfasis en que el componente social es el corazón de esta iniciativa.
El proyecto beneficiará de forma directa a al menos 4.500 personas, priorizando poblaciones en situación de vulnerabilidad socioeconómica y riesgo de exclusión. Entre los beneficiarios se encuentran comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, etnias amazónicas, familias campesinas, mujeres rurales y asociaciones de mangleros.
En ese sentido, la estrategia busca fortalecer la gobernanza local e impulsar economías sostenibles mediante:
- Ecoturismo y apicultura.
- Créditos de biodiversidad y bonos de carbono.
- Empleo verde: Formación en monitoreo ambiental y restauración participativa.
Proyectan impactar a más de 500 familias y fortalecer a 20 organizaciones locales, incrementando sus ingresos y reduciendo las brechas de desigualdad territorial.
Así las cosas, con este lanzamiento BBVA y Conservación Internacional se consolidan como referentes en sostenibilidad, alineándose directamente con las Metas del Marco Global de Biodiversidad Kunming–Montreal y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente en Agua Limpia, Ciudades Sostenibles, Acción por el Clima y Vida de Ecosistemas Terrestres.