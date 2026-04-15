Declaración de renta: el beneficio que muchos desconocen y puede reducir tiempos con la DIAN 

Para millones de colombianos, la declaración de renta sigue siendo uno de los procesos más temidos del año. No solo por el pago del impuesto, sino por los trámites, revisiones y el riesgo de sanciones si algo no se hace correctamente o dentro de los plazos.
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En 2026, este proceso vuelve a ser clave para las finanzas personales, con fechas definidas y nuevas precisiones de la DIAN que pueden marcar una diferencia importante en el tiempo que toma cerrar este trámite.
De acuerdo con el calendario tributario, las personas naturales deberán presentar su declaración de renta correspondiente al año gravable 2025 entre el 12 de agosto y el 26 de octubre de 2026, dependiendo de los dos últimos dígitos del NIT.
Este plazo es determinante, ya que declarar fuera de tiempo puede generar sanciones que incluso parten desde más de $523.000, además de recargos adicionales por mora.
Pero más allá de cumplir con la obligación, existe un mecanismo que muchos contribuyentes desconocen y que puede reducir significativamente los tiempos de revisión por parte de la autoridad tributaria: el llamado beneficio de auditoría.
Qué es el beneficio que puede acelerar procesos con la DIAN
Este beneficio está contemplado en el artículo 689-3 del Estatuto Tributario y ha sido recientemente aclarado por la DIAN mediante el Concepto 004223 de marzo de 2026, publicado oficialmente en su normograma.
En términos sencillos, este mecanismo permite que una declaración de renta quede en firme —es decir, que no pueda ser revisada o modificada por la DIAN— en un plazo mucho menor al habitual.
Según el concepto de la entidad, “las declaraciones del impuesto sobre la renta […] quedarán en firme en los seis (6) o doce (12) meses siguientes a su presentación” siempre que se cumplan ciertos requisitos.
Esto contrasta con el término general, que puede extenderse hasta tres años, lo que implica una diferencia significativa para quienes buscan seguridad jurídica más rápida sobre su declaración.
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El beneficio no aplica automáticamente. Para acceder a él, el contribuyente debe demostrar un incremento en su impuesto neto de renta frente al año anterior.
La DIAN precisa que este aumento debe ser de al menos un 25 % o 35 %, dependiendo del caso, y además el impuesto base del año anterior no puede ser inferior a 71 UVT.
Sin embargo, uno de los puntos clave que aclaró la entidad en su más reciente concepto tiene que ver con las correcciones en las declaraciones.
“Es claro que al beneficio de auditoría debe accederse desde la presentación de la declaración de renta que sería objeto del beneficio, lo que implica que en ese momento deben cumplirse la totalidad de las condiciones”, señala la DIAN.
Esto significa que no basta con ajustar cifras después. El cumplimiento de los requisitos debe darse desde el momento en que se presenta la declaración.
El punto crítico que puede hacer perder el beneficio en la declaración de renta
Uno de los errores más comunes está relacionado con las correcciones de declaraciones anteriores. El concepto de la DIAN deja claro que el momento en que se realiza esa corrección es determinante.
Por ejemplo, si la declaración del año anterior se corrige antes de presentar la nueva declaración, esa corrección sí puede servir como base para acceder al beneficio.
Pero si se hace después, incluso dentro del periodo en que la declaración podría quedar en firme, ya no será válida para ese propósito.
La entidad advierte que “si de la corrección se crean posibles condiciones para acceder al beneficio […] dicho beneficio no opera”, lo que refuerza la importancia de planificar correctamente la presentación de la declaración.
Este tipo de precisiones tiene un impacto directo en la estrategia fiscal de personas naturales y empresas. Reducir el tiempo en que una declaración queda en firme no solo da tranquilidad, sino que también limita el riesgo de futuras revisiones, requerimientos o ajustes por parte de la DIAN.
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Para contribuyentes con ingresos más altos o estructuras financieras más complejas, esto puede traducirse en una ventaja significativa en términos de gestión de riesgos.