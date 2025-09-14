La compañía atraviesa un proceso de transformación que busca responder a cambios en los hábitos de consumo. Según Rafael López, Gerente General del Grupo Bimbo en Colombia, hoy el foco está en integrar de manera más sólida el comercio electrónico a la operación, complementando la distribución tradicional en tiendas, supermercados y puntos de conveniencia.
“La pandemia aceleró los procesos de digitalización. Hoy, una estrategia que no contemple estos canales pone en riesgo el futuro del negocio”, indicó Rafael.
El rol de Colombia dentro de la estrategia de Grupo Bimbo en Latinoamérica
Colombia es el tercer mercado más relevante para el grupo en la región, con una de las plantas de panificación más modernas a nivel global. La filial cumple tres décadas de operaciones, periodo en el que la marca se consolidó como uno de los actores más importantes del sector.
Rafael López destacó que el país se ha convertido en un eje estratégico para la multinacional en medio de la transformación digital y la agenda de sostenibilidad que se ejecuta a nivel global. A nivel internacional, Grupo Bimbo celebra 80 años de historia y presencia en 38 países.
Aprendizajes en materia de liderazgo
El modelo de gestión se basa en combinar eficiencia con desarrollo humano. Rafael explicó que la compañía trabaja con el principio de alcanzar altos niveles de productividad sin sacrificar el bienestar de sus colaboradores.
El ejecutivo también resaltó la importancia de los equipos especializados y de contar con mentores que aporten visión estratégica a los proyectos empresariales.
Sostenibilidad y responsabilidad social
La estrategia global de sostenibilidad se implementa en el país bajo tres ejes:
- “Para ti”: desarrollo de productos con atributos nutricionales mejorados.
- “Para la vida”: programas como Tienditas Sociales, que permiten llevar productos a precios reducidos a comunidades vulnerables y, al mismo tiempo, fortalecen a fundaciones locales en modelos de autosostenibilidad.
- “Para la naturaleza”: proyectos de agricultura sostenible, economía circular y reducción de huella de carbono en la cadena de valor.
Además, la compañía impulsa actividades como la Carrera Bimbo, que combina deporte y donación de alimentos, y proyectos de apoyo al deporte femenino en Bogotá.
Creciente demanda de productos saludables
Bimbo ha incorporado al portafolio nuevas referencias con alto contenido de fibra y menor nivel de sodio, en línea con la tendencia de salud y bienestar que marca la pauta en el consumo global.
“Estamos escuchando al consumidor y ajustando nuestro portafolio con propuestas que se alineen con sus expectativas”, puntualizó Rafael.
Con esta agenda, Bimbo busca consolidar su operación en Colombia como referente regional en innovación, sostenibilidad y adaptación a las nuevas dinámicas de consumo.