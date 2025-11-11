Binance anunció el lanzamiento de una nueva herramienta orientada en el aprendizaje del mundo cripto. El Binance Demo Trading para spot y futuros busca reducir las barreras de entrada con funciones que permiten una transición más fluida hacia el trading real.
Esta nueva versión presenta un diseño renovado y simplificado que facilita la navegación. Además, ofrece insumos para aprender con más profundidad y un entorno “sin riesgos” acerca del trading spot y de derivados.
De acuerdo con la compañía, los usuarios en mercados soportados por Binance pueden acceder a este demo tras registrarse con una cuenta de usuario, incluso si están esperando la aprobación de su KYC para operar en vivo.
A estos se les proporcionará una simulación realista de las interfaces de trading, ayudándolos a familiarizarse con tipos de órdenes, gráficos y funciones de la plataforma. Comenzarán con US$5.000 y US$16.800 en fondos virtuales para spot y futuros, respectivamente, y podrán restablecer sus fondos virtuales a los montos iniciales en cualquier momento.
Jeff Li, vicepresidente de producto en la empresa, destacó que este instrumento “enfatiza la simplicidad, facilidad de uso y ofrece una experiencia de trading simulada sin usar fondos reales, por lo que es ideal para principiantes”.
El directivo también explicó que esta herramienta, al mismo tiempo, permite a los usuarios existentes e incluso avanzados beneficiarse experimentando con productos o estrategias que quizás no hayan probado antes.
“En medio del entusiasmo del mercado por la adopción cripto, Binance refuerza su compromiso de hacer que las criptomonedas sean accesibles para usuarios de todos los niveles en todo el mundo, para que todos puedan aprender y avanzar a su propio ritmo”, añadió.
Tenga en cuenta que la disponibilidad del trading demo corresponderá a la disponibilidad del producto de trading real en los distintos mercados.
Lo que ofrece Binance Demo Trading practicar trading con fondos virtuales.
– Tiempo práctico con herramientas de trading: demo trading proporciona una simulación realista de las interfaces de trading spot y futuros, ayudando a los usuarios a familiarizarse con tipos de órdenes, gráficos y funciones de la plataforma.
– Experiencia de aprendizaje con fondos virtuales: los usuarios pueden practicar trading con fondos virtuales.
– Reduce la barrera de entrada: Binance destacó que esta herramienta está diseñada tanto para principiantes como para traders experimentados, ofreciendo un espacio para perfeccionar habilidades y explorar nuevos productos.