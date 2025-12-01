Bitcoin cae por debajo de los US$90.000 tras una ola de ventas globales

Este lunes, 1 de diciembre, Bitcoin registró una caída cercana al 5 %, situándose por debajo de la barrera de los US$90.000, en un movimiento que marca su peor desempeño diario en aproximadamente un mes.
Este retroceso confirma una semana negra para el mercado cripto. En noviembre, Bitcoin cayó de más de US$126.000 —su máximo reciente— a niveles cercanos a los US$88.000-US$90.000, borrando gran parte de las ganancias acumuladas durante 2025.
Contexto de la caída
El retroceso del Bitcoin se produce en un contexto global de mayor aversión al riesgo, donde los inversionistas están reduciendo exposición a activos volátiles ante la incertidumbre macroeconómica.
Según Reuters, los flujos de salida desde activos de mayor riesgo se han intensificado en los últimos días, ante la expectativa de que los bancos centrales mantengan políticas monetarias más estrictas por más tiempo y frente a señales de desaceleración económica en Estados Unidos y Europa.
En este escenario, Bitcoin perdió rápidamente el soporte de los US$90.000, rompiendo una zona psicológica clave para traders e institucionales.
Uno de los elementos que más pesa sobre el mercado es la salida de capital institucional. Diversos ETFs y productos regulados de Bitcoin registraron liquidaciones importantes durante noviembre, según reportes internacionales.
Esto contrasta con los meses previos, donde se impulsó a la criptomoneda a máximos cercanos a los US$126.000. Pero el ingreso de nuevos flujos se ha frenado, y algunos grandes tenedores han advertido que podrían verse obligados a vender si los precios caen por debajo de ciertos umbrales.
Escenario para cierre de año
A nivel técnico, Bitcoin no atraviesa su mejor momento. Análisis coinciden en que diciembre es históricamente uno de los meses con mayor probabilidad de corrección para la criptomoneda.
En tres de los últimos cuatro años, el activo cerró el año con retrocesos, lo que aumenta la cautela entre los operadores de corto plazo. Por ello, esta tendencia podría desatar ventas adicionales y mayor volatilidad, de acuerdo con expertos.
Por qué esta caída importa para el mercado cripto
Más allá del movimiento, la corrección del Bitcoin tiene implicaciones como:
- Se deteriora el apetito global por riesgo, afectando también a altcoins y plataformas DeFi.
- El mercado pierde impulso institucional, clave para sostener precios en 2025.
- Regresa la volatilidad, un factor que había disminuido en meses anteriores.
- Se apagan expectativas de nuevos máximos históricos inmediatos, al menos mientras persistan presiones macroeconómicas.
Analistas señalan que, si bien el largo plazo del Bitcoin sigue siendo atractivo para inversionistas que buscan cobertura frente a inflación o diversificación, los precios podrían enfrentar semanas complicadas mientras no reaparezca el flujo comprador.