Luego de que hace dos semanas el bitcoin marcaba precios máximos históricos superiores a los US$124.000, su valor se ha reducido alrededor de un 12 % y empieza esta semana en rojo.
La criptomoneda más reconocida del mundo se cotiza hoy sobre los US$111.578, lo que representa una reducción de casi 2 % frente a la jornada anterior y un precio que no se veía desde principios de julio.
De acuerdo con Criptonoticias, hay dos factores principales que explican lo que está ocurriendo con bitcoin. “El primero de ellos es que viejas ballenas de bitcoin han aprovechado las subidas para tomar ganancias”, apunta el medio.
Desde Cointelegraph, sin embargo, destacan que a diferencia de las ballenas, los grupos de hodlers más pequeños han mantenido una mentalidad de acumulación. Es decir, las billeteras con capacidad de hasta 10 bitcoins siguen aumentando la exposición.
El segundo factor que ha contribuido al reciente comportamiento del bitcoin tiene que ver una rotación de capital de bitcoin hacia criptomonedas de menor capitalización. “Una evidencia de esto es que el precio de ether (ETH) medido en bitcoin está en niveles que no se veían desde hace más de un año”.
¿Qué se espera para el bitcoin en los próximos días?
Con respecto a las previsiones, analistas están expectantes a la próxima decisión de la Reserva Federal (FED) sobre el rumbo de las tasas de interés. Cabe recortar que desde hace varios meses se especula que el primer recorte del año podría realizarse para septiembre, un hecho que impulsaría el precio del bitcoin y otras criptos.
Recomendado: Bitcoin marcó récord impulsado por expectativas de recortes de tasas y reformas pro-cripto en EE. UU.
En este contexto, el resultado del índice de gastos de consumo personal (PCE) de julio, que se publicará el viernes, será clave tanto para los funcionarios de la FED como para los mercados que buscan la confirmación de los recortes de las tasas de interés el próximo mes.
Ahora bien, para algunos participantes del mercado hay pocos motivos para esperar un regreso total de un mercado alcista de bitcoin.
“Aquellos que ya albergaban opiniones conservadoras sobre la acción futura del precio han redoblado sus perspectivas a medida que el bitcoin/dólar cayó a sus niveles más bajos desde principios de julio”, escribió Cointelegraph.
Finalmente, hay que mencionar que, a finales de la semana pasada, la cuenta comercial experta ZAYK Charts, colocó el objetivo potencial a la baja del bitcoin en US$$95.000.