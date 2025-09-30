Bluetab nombró a Jaime Mourão como nuevo country manager para Perú y Colombia

Bluetab, compañía global especializada en datos e inteligencia artificial que ofrece a corporaciones soluciones de data strategy, data management, data analytics y data cloud services, anunció el nombramiento de Jaime Mourão como country manager para Perú y Colombia.
Según la empresa, que suma más de 700 colaboradores, esta decisión responde a la necesidad de acelerar la adopción de soluciones de datos, nube e inteligencia artificial en dos de los mercados con mayor dinamismo de la región.
Así las cosas, informaron que Mourão, con más de 20 años de experiencia en transformación digital, innovación y liderazgo en empresas multinacionales, será responsable de consolidar la presencia de la compañía y escalar proyectos que impacten sectores estratégicos como banca, telecomunicaciones, retail y gobierno.
“La región está en un momento decisivo para transformar el uso de sus datos en ventajas competitivas reales. La incorporación de Jaime nos permite acelerar esta visión en dos países clave, acompañando a nuestros clientes en proyectos que combinan innovación, talento y resultados medibles”, afirmó Oscar Hernández, CEO Latam de Bluetab.
Cabe resaltar que el nuevo country manager, antes de unirse a Bluetab, fue gerente general de Stefanini Perú, donde fortaleció la operación y la llevó a nuevos niveles de madurez. También ocupó posiciones clave en BBVA Perú y Latam Airlines, liderando iniciativas de transformación y negocio.