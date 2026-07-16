BMI de Fitch: Colombia requiere una consolidación fiscal del 3 % para estabilizar su deuda

En Colombia, el presidente electo Abelardo De la Espriella deberá enfrentar una encrucijada fiscal crítica, según el más reciente informe de BMI, firma de investigación subsidiaria de Fitch Solutions.
El análisis advierte que el país requiere una consolidación fiscal sustancial, estimada en aproximadamente un 3 %, como condición indispensable para estabilizar su ratio de deuda sobre el PIB.
A pesar del optimismo inicial que el mercado ha mostrado hacia el presidente electo, las proyecciones de déficit siguen siendo elevadas.
BMI prevé una reducción progresiva pero lenta del déficit fiscal, situándolo en un 6,6 % para 2026, un 6,4 % en 2027 y bajando significativamente hasta el 4,8 % en 2028.
Sin embargo, los analistas de la firma advierten que las medidas que probablemente se implementen apenas alcanzarán para estabilizar el ratio de deuda en el corto plazo.
Además, para los expertos, el camino hacia la disciplina fiscal no será sencillo para la administración de De la Espriella.
El informe destaca que el nuevo mandatario cuenta con un respaldo limitado en el Congreso, sumado a una victoria electoral que se dio por un margen estrecho. A esto se suma la presión por cumplir promesas de campaña que podrían profundizar el agujero fiscal, tales como recortes de impuestos e inyecciones de capital al sistema de salud.
BMI subraya que la realidad política podría alcanzar al gobierno a mediados de 2027, momento en el que se espera la publicación de la primera estrategia fiscal de mediano plazo.
Y aunque la firma reconoce que el giro hacia políticas de centroderecha y favorables a los negocios ha mejorado el sentimiento de los inversores, cree que la ejecución de reformas estructurales para controlar el gasto público (especialmente en áreas sensibles) será el verdadero termómetro del éxito económico del país.
Por ahora, para BMI, Colombia ha logrado mitigar parcialmente los choques externos, como el aumento de los precios internacionales de la energía, mediante el retraso en el ajuste de los precios regulados de los combustibles, aprovechando su condición de exportador neto de energía. No obstante, la estabilidad a largo plazo dependerá de la capacidad del nuevo gobierno para implementar la ambiciosa agenda de austeridad que el mercado ahora le exige.
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