Bogotá abre 15.000 vacantes en la Megaferia Distrital de Empleo 2025: Así puede aplicar

Este viernes 17 de octubre, el distrito de Bogotá realizará en Corferias la segunda edición de la Megaferia Distrital de Empleo, un evento que reunirá a más de 150 empresas y entidades dispuestas a ofrecer 15.000 oportunidades laborales para todos los perfiles entre jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas que buscan su primera experiencia laboral.
“Más de 150 empresas ofrecerán 15.000 oportunidades laborales para todos los perfiles: jóvenes, mujeres, personas mayores y quienes buscan su primera experiencia laboral. Seguimos construyendo una ciudad de oportunidades, donde el empleo formal sea una realidad para todos”, expresó Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá.
La iniciativa, liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, busca fortalecer la vinculación laboral formal y facilitar el contacto directo entre oferentes y buscadores de empleo.
“No es una convocatoria más, es tu oportunidad real de empleo”, destaca el Distrito en su invitación oficial, resaltando que los asistentes que cumplan con los requisitos podrán postularse e iniciar su proceso de selección ese mismo día.
La Megaferia hace parte de la estrategia “Bogotá Trabaja”, que impulsa la Agencia Distrital de Empleo y el programa Talento Capital. Durante el evento, los asistentes podrán acceder a orientación laboral personalizada, charlas sobre habilidades blandas y sesiones de preparación para entrevistas, con el objetivo de fortalecer su perfil ocupacional.
Además, se ofrecerán vacantes en sectores clave como servicios, comercio, industria, construcción y transporte, abriendo espacio para todos los niveles educativos, incluso para quienes no cuentan con estudios formales.
¿Cómo participar en la Megaferia?
El evento se realizará en Corferias (Carrera 37 #24-67) entre las 7:00 a.m. y las 4:00 p.m. Los interesados deben inscribirse previamente en el sitio web de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y elegir un horario de participación entre las cuatro franjas habilitadas: de 7 a 9 a.m., 9 a 11 a.m., 11 a.m. a 1 p.m. o de 2 a 4 p.m.
La inscripción es gratuita y permite acceder al listado de vacantes publicadas en la plataforma oficial del Distrito. También habrá orientación para quienes deseen actualizar su hoja de vida o crearla por primera vez.
Finalmente, es importante destacar que la Megaferia cuenta con el respaldo de diferentes gremios empresariales y entidades aliadas, entre ellas la Cámara de Comercio de Bogotá, Asopartes, Fenalco Bogotá-Cundinamarca y ProBogotá Región.