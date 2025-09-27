Bogotá debatirá sobre el impacto de las fusiones y adquisiciones en la atracción de inversión extranjera; detalles del evento

El 1 de octubre se realizará el panel M&A en Bogotá: estrategias para potenciar su inversión, que contará con expertos para explorar sobre las dinámicas actuales del mercado, las oportunidades que ofrecen los procesos de M&A para crecer y fortalecer la competitividad, y los principales riesgos que deben considerarse en estas operaciones.
El panel se realizará en el Club El Nogal, salón Santiago, desde las 8:00 a.m. con las intervenciones de Carlos Martínez, director general y fundador de MD Banca Inversión; Juan David Castaño, vicepresidente de fortalecimiento empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá; Sergio Carreño, director semillero de Fusiones y Adquisiciones de la Universidad de los Andes y Juan Diego Martínez, socio de Serrano Martínez CMA.
Según informaron, el tema central abarca las fusiones y adquisiciones (M&A) como vehículo estratégico para atraer y consolidar inversión extranjera en Bogotá.
Así las cosas, las personas interesadas en participar podrán hacerlo al inscribirse