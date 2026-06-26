Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá (GEB), manifestó que el fenómeno de El Niño que se aproxima podría ser uno de los más intensos de la historia. Su pronóstico no solo está dirigido a Colombia, sino también a Perú e incluso a Europa, donde señaló que París (Francia) está registrando temperaturas cercanas a 50 grados centígrados y que en Londres (Reino Unido) será necesario utilizar aire acondicionado.
“El mundo completo va a sufrir lo que va a ser el peor Niño de la historia. Son 5.000 millas de mar caliente que vienen desde las costas de Asia hacia las costas del Caribe, del Pacífico”, dijo.
Como ocurre en todo fenómeno de El Niño, Colombia enfrentará riesgos de incendios, sequías y altas temperaturas. Ortega señaló que lo importante es que las represas mantengan niveles cercanos a 80 % para hacer frente a este fenómeno climático. Sin embargo, advirtió que la falta de gas generará impactos importantes sobre los precios y añadió que el país no cuenta con la logística necesaria para transportar suficiente gas hacia el interior.
“Colombia tiene la infraestructura de gas más importante en el centro. Todo está en el centro del país. Y por la forma en que hemos hecho la infraestructura de un país que está aislado, porque tenemos el Caribe y el centro con otra, pero la conexión entre los dos es débil. Solamente 160 millones de pies cúbicos diarios máximo y el faltante en el interior es de 260 millones de pies cúbicos diarios”, expresó.
Agregó que en Bogotá existe un alto riesgo de que se presenten restricciones en el suministro de energía debido al rezago de la infraestructura de transmisión eléctrica. Según explicó, varios proyectos enfrentan obstáculos por la falta de consensos con otros actores, lo que ha retrasado su ejecución.
Expresó que hay personas que, por desconocimiento técnico o por falta de ética, afirman que las torres de transmisión generan leucemia. Sin embargo, aseguró que los estudios e investigaciones demuestran que esa afirmación es falsa.
“Pero estos mentirosos logran meter tutelas, les niegan la tutela y, con todo y eso, nos suspenden la licencia”, expresó en conversación con Acipet (Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos).
Ortega agregó que, debido a que no se han podido desarrollar los proyectos de transmisión, no será posible transportar energía desde Hidroituango ni desde el norte del país o Sogamoso hacia otras regiones. Por ello, advirtió que Bogotá tendría una alta probabilidad de enfrentar restricciones de energía en algunos periodos durante el primer trimestre de 2027.
“No solamente nos va a faltar la capacidad de generar porque no tenemos suficiente gas, sino que no vamos a tener la capacidad de traer la energía al oriente, que somos Guaviare, Meta y todo el centro, porque no tenemos las líneas”, afirmó.
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