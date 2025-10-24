Bogotá avanzará en la financiación de sus proyectos verdes con emisión de bonos hasta por US$600 millones

El Distrito de Bogotá tiene en sus planes financiación a través de bonos, con un programa de emisión y colocación por un monto de $5,3 billones dentro del cual planea hacer una nueva operación.
De acuerdo con la calificadora de riesgo Fitch Ratings, la ciudad espera emitir un monto en pesos equivalente a hasta US$600 millones. “La transacción está dentro del aumento de la deuda bruta del emisor de $5,3 billones estimado para 2025” en el caso de las calificaciones de esta firma.
También se dijo que, la administración “ha declarado que solo planea pedir prestado $4,5 billones durante este año, y también dentro del límite de endeudamiento aprobado por el ayuntamiento de Bogotá de $20,7 billones a partir de septiembre de 2025”.b
Los ingresos de la emisión de bonos se utilizarán para financiar ciertos proyectos como parte de sus políticas de desarrollo verde.
¿Qué dijo Fitch sobre estos bonos?
La calificadora de riesgo consideró que la emisión senior no garantizada propuesta por el Distrito de Bogotá no afectará sus calificaciones.
La agencia recordó que en junio de este mismo año confirmó las calificaciones de incumplimiento del emisor (IDR) de Bogotá y la deuda senior no garantizada en ‘BB+’, con una perspectiva negativa.
En el caso de la emisión propuesta, Fitch dijo que “la asignación de una calificación final al bono está sujeta a que la emisión de deuda se ajuste materialmente a los términos del borrador presentado originalmente”.
