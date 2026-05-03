Bogotá logra $41.987 millones en primera subasta de derechos de construcción  

Gracias a la subasta anticipada de certificados de derechos de construcción, realizada por primera vez en el país, la alcaldía de Carlos Fernando Galán logró movilizar recursos por $41.987 millones, para proteger suelo ambiental estratégico.
Estos recursos permitirán adquirir predios en la Reserva Thomas van der Hammen, restaurarlos y avanzar en la protección de un ecosistema clave para el agua, la biodiversidad y la adaptación al cambio climático.
“Este es un paso muy importante para proteger la Estructura Ecológica Principal de Bogotá. La Alcaldía Galán pone en marcha, por primera vez en el país, un instrumento que conecta la conservación ambiental con el desarrollo urbano. Estos ingresos nos permiten adquirir predios de alta importancia ambiental para avanzar en su restauración, proteger el agua, fortalecer la conectividad ecológica entre los Cerros Orientales y el río Bogotá, y dejarle a Bogotá una ciudad mejor preparada frente al cambio climático para el bienestar de su gente” dijo la secretaria de Ambiente, Adriana Soto.
La subasta se realizó con base en un estudio técnico de la Secretaría Distrital de Planeación y la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, RenoBo.
A partir de ese análisis, el 20 de abril la Secretaría Distrital de Ambiente emitió 287.517 certificados. En total, cinco empresas del sector inmobiliario participaron en la subasta y adquirieron 204.815 certificados a un precio de corte de $205.000.
Adicionalmente, con esta operación, el Distrito habilita 25,09 hectáreas en zonas centrales estratégicas, como la Zona Industrial de Bogotá (ZIBo), para el desarrollo de nuevos proyectos de vivienda.
“En este contexto, el mecanismo también facilita la localización de vivienda de interés social en zonas consolidadas de la ciudad, promoviendo una mayor integración social y territorial. Esto permite que hogares que hoy residen en sectores periféricos puedan acceder a soluciones habitacionales mejor ubicadas, cerca de oportunidades laborales, sistemas de transporte y equipamientos urbanos, reduciendo tiempos de desplazamiento y mejorando su calidad de vida. Si todos los certificados fuesen usados para el desarrollo de VIS, se podrían desarrollar 14.630 viviendas de interés social”, aseguró la secretaria del Hábitat, Vanessa Velasco.
La transferencia de derechos de construcción y desarrollo permite financiar la adquisición y restauración de predios en áreas protegidas como los parques de borde de los Cerros Orientales, la red de parques del río Bogotá y la reserva Thomas van der Hammen.
De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial, quienes deseen desarrollar proyectos de vivienda en áreas de Actividad de Grandes Servicios Metropolitanos pueden adquirir estos certificados. De esta manera, se crea un modelo en el que el crecimiento urbano contribuye directamente a la protección ambiental: el Distrito emite los certificados, los desarrolladores los compran y, con esos recursos, la ciudad invierte en la conservación de ecosistemas claves.
Con el Decreto Distrital 564 de 2025, la administración de Galán fortaleció la modalidad de emisión anticipada de certificados para ser comercializados a través de subastas, buscando agilizar la llegada de beneficios que trae este instrumento.
“Bogotá activó un mecanismo innovador para adquirir y proteger su Estructura Ecológica Principal y habilitar vivienda en zonas céntricas de la ciudad. Comprometida con el medio ambiente, la ciudad da pasos concretos en saldar la deuda histórica de adquirir suelos de la Estructura Ecológica Principal, protegiendo sus suelos ambientales y reduciendo los desequilibrios territoriales. Este mecanismo se consolida como un instrumento clave para articular sostenibilidad, gestión del suelo y viabilidad económica. Así, Bogotá se está transformando para ser referente en la implementación efectiva de herramientas avanzadas de planificación urbana”, comentó Ursula Ablanque, secretaria de Planeación.