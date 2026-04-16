Bogotá subasta derechos de construcción para 7.438 viviendas desde el 20 de abril

La secretaria de Planeación de Bogotá, Úrsula Ablanque, anunció que la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo) comenzará a emitir certificados de construcción y desarrollo para la subasta de suelo.
Según dijo la funcionaria en la Asamblea Anual de Camacol Bogotá & Cundinamarca, donde Valora Analtik es medio aliado, a partir del próximo 20 de abril, en el marco de un proceso que proyecta 7.438 unidades de vivienda y 287.517 certificados estimados.
El mecanismo de certificados de construcción es una herramienta de financiación de renovación urbana que permite a propietarios de suelo en zonas de desarrollo participar en proyectos de vivienda mediante la cesión anticipada de derechos edificatorios.
La entidad modificó su cronograma mediante la adenda número 7, con el fin de ampliar el plazo para la emisión de certificados por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, atendiendo necesidades operativas del proceso.
Cronograma clave
Según el reglamento vigente, las etapas restantes del proceso se desarrollarán así: el 23 de abril RenoBo publicará el valor nominal de los certificados, de acuerdo con el Índice de Valorización Inmobiliaria Urbano.
El 27 de abril vence el plazo para la presentación de ofertas en sobre sellado y el aporte de garantía de seriedad, fecha que marca la ejecución formal de la subasta.
La adjudicación de tramos y notificación a los oferentes se realizará el 12 de mayo, posterior al cierre de recepción de ofertas. El pago de los certificados adjudicados deberá efectuarse a más tardar el 27 de mayo, una vez notificada la adjudicación.
La expedición de la constancia de titularidad está prevista para el 3 de junio, tras verificarse el recaudo de los recursos correspondientes, y el cambio de titularidad en el sistema de registro y control se completará el 9 de junio.