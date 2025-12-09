Noticias económicas importantes Noticias políticas

Bogotá tendrá Presupuesto de $40,4 billones en 2026 tras aval del Concejo; movilidad, el sector priorizado

Esta cifra representa un crecimiento cercano al 4,5 % frente a lo aprobado para el 2025.

Concejo de Bogotá
Concejo de Bogotá. Foto: Secretaría de Hacienda de Bogotá.

El Concejo de Bogotá dio su aval al Presupuesto Distrital para el 2026 por $40,4 billones. El énfasis del presupuesto sigue estando en la inversión con $32,5 billones (81 % del total), seguido de gastos de funcionamiento $5,3 billones (13,0 %) y servicio de la deuda 2,6 billones de pesos (6,4 %).

“Es un presupuesto que protege la sostenibilidad de las finanzas del Distrito y, al mismo tiempo, concentra la mayor parte de los recursos en inversión social, seguridad y obras que mejoran la vida de los bogotanos”, afirmó Ana María Cadena, secretaria distrital de Hacienda.

Sectores con mayor asignación en 2026

Del total de $40,4 billones, los sectores con más recursos son:

– Movilidad: $9,2 billones (22,7 %)

– Educación: $9,1 billones (22,5 %)

– Salud: $5,3 billones (13 %).

Estos tres sectores concentran $23,6 billones, es decir, cerca del 58,4 % del presupuesto anual.

La inversión continúa con integración social, que recibirá $2,6 billones (6,5 %); la Alcaldía Mayor, $2,2 billones (5,6 %); Hábitat, $1,8 billones (4,4 %); y Hacienda, $1,3 billones (3,2 %).

A esto se suma el bloque de otros sectores, que agrupan $9 billones (22,2 %) destinados al servicio de la deuda, transferencias, cultura, recreación y deporte, seguridad y justicia, además de recursos para ambiente, desarrollo económico y gestión pública.

Los recursos para la seguridad de los bogotanos

En seguridad, convivencia y justicia, el presupuesto reforzará la capacidad institucional mediante la ampliación de sistemas de videovigilancia, inversiones en infraestructura como CAI y URI, y el fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos con la sobretasa bomberil.

En desarrollo económico y empleo, se prioriza la ejecución de obras en toda la ciudad, la financiación de proyectos estratégicos como la primera línea del metro, la troncal de la calle 13 y nuevos corredores viales, además de programas de emprendimiento y generación de ingresos para mujeres, jóvenes y población vulnerable.

Distribución del presupuesto de Bogotá
Distribución del presupuesto de Bogotá. Imagen: Secretaría de Hacienda.

La acción climática también es uno de los ejes del plan, con recursos para restaurar cerros y humedales, consolidar bosques urbanos, mejorar la calidad del aire a través de zonas ZUMA y avanzar en movilidad sostenible. Asimismo, se busca integrar estas inversiones con estrategias de adaptación y mitigación frente al cambio climático.

En materia social, educación encabeza la inversión con $9,1 billones (22,5 %) para nuevos colegios, mejoras de infraestructura, jornada completa y alimentación escolar.

Salud contará con $5,3 billones (13 %) para la atención de más de un millón y medio de personas y la modernización de hospitales como Bosa, Pablo VI y Tintal. Integración Social dispondrá de $2,6 billones (6,5 %) para atención a población vulnerable, transferencias monetarias y programas dirigidos a niñez, personas mayores y población con discapacidad. Hábitat, por su parte, manejará $1,8 billones para subsidios de vivienda, mejoramientos e intervenciones urbanas.

El presupuesto se soporta en un desempeño económico favorable y en finanzas públicas sólidas. Con ingresos tributarios al alza —impulsados por ICA, predial y otras fuentes—, Bogotá proyecta mantener en 2026 un nivel de inversión alto sin comprometer la sostenibilidad de la deuda, combinando responsabilidad fiscal y capacidad de respuesta a las principales demandas ciudadanas.

