Bogotá tendrá Presupuesto de $40,4 billones en 2026 tras aval del Concejo; movilidad, el sector priorizado

El Concejo de Bogotá dio su aval al Presupuesto Distrital para el 2026 por $40,4 billones. El énfasis del presupuesto sigue estando en la inversión con $32,5 billones (81 % del total), seguido de gastos de funcionamiento $5,3 billones (13,0 %) y servicio de la deuda 2,6 billones de pesos (6,4 %).
“Es un presupuesto que protege la sostenibilidad de las finanzas del Distrito y, al mismo tiempo, concentra la mayor parte de los recursos en inversión social, seguridad y obras que mejoran la vida de los bogotanos”, afirmó Ana María Cadena, secretaria distrital de Hacienda.
Sectores con mayor asignación en 2026
Del total de $40,4 billones, los sectores con más recursos son:
– Movilidad: $9,2 billones (22,7 %)
– Educación: $9,1 billones (22,5 %)
– Salud: $5,3 billones (13 %).
Estos tres sectores concentran $23,6 billones, es decir, cerca del 58,4 % del presupuesto anual.
La inversión continúa con integración social, que recibirá $2,6 billones (6,5 %); la Alcaldía Mayor, $2,2 billones (5,6 %); Hábitat, $1,8 billones (4,4 %); y Hacienda, $1,3 billones (3,2 %).
A esto se suma el bloque de otros sectores, que agrupan $9 billones (22,2 %) destinados al servicio de la deuda, transferencias, cultura, recreación y deporte, seguridad y justicia, además de recursos para ambiente, desarrollo económico y gestión pública.
Los recursos para la seguridad de los bogotanos
En seguridad, convivencia y justicia, el presupuesto reforzará la capacidad institucional mediante la ampliación de sistemas de videovigilancia, inversiones en infraestructura como CAI y URI, y el fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos con la sobretasa bomberil.
En desarrollo económico y empleo, se prioriza la ejecución de obras en toda la ciudad, la financiación de proyectos estratégicos como la primera línea del metro, la troncal de la calle 13 y nuevos corredores viales, además de programas de emprendimiento y generación de ingresos para mujeres, jóvenes y población vulnerable.
La acción climática también es uno de los ejes del plan, con recursos para restaurar cerros y humedales, consolidar bosques urbanos, mejorar la calidad del aire a través de zonas ZUMA y avanzar en movilidad sostenible. Asimismo, se busca integrar estas inversiones con estrategias de adaptación y mitigación frente al cambio climático.
En materia social, educación encabeza la inversión con $9,1 billones (22,5 %) para nuevos colegios, mejoras de infraestructura, jornada completa y alimentación escolar.
Salud contará con $5,3 billones (13 %) para la atención de más de un millón y medio de personas y la modernización de hospitales como Bosa, Pablo VI y Tintal. Integración Social dispondrá de $2,6 billones (6,5 %) para atención a población vulnerable, transferencias monetarias y programas dirigidos a niñez, personas mayores y población con discapacidad. Hábitat, por su parte, manejará $1,8 billones para subsidios de vivienda, mejoramientos e intervenciones urbanas.
El presupuesto se soporta en un desempeño económico favorable y en finanzas públicas sólidas. Con ingresos tributarios al alza —impulsados por ICA, predial y otras fuentes—, Bogotá proyecta mantener en 2026 un nivel de inversión alto sin comprometer la sostenibilidad de la deuda, combinando responsabilidad fiscal y capacidad de respuesta a las principales demandas ciudadanas.
