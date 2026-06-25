Bogotá tendrá un Fan Fest para las fases finales del Mundial 2026: Así será Tribuna Club

El Mundial 2026 tendrá un escenario oficial en Bogotá para los aficionados que quieran vivir las finales del torneo en un ambiente al estilo Fan Fest. Nueve patrocinadores oficiales del torneo anunciaron la creación de Tribuna Club, un espacio que funcionará entre el 27 de junio y el 19 de julio en el Parqueadero Norte del Estadio El Campín y donde se transmitirán 23 partidos del campeonato.
El proyecto es impulsado por Coca-Cola, Visa, Buchanan’s, Don Julio, Smirnoff, Michelob Ultra, Betano, adidas y Lenovo, marcas patrocinadoras de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Además, Grupo Aval, junto con Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco AV Villas y dale!, participará con la denominada Experiencia Aval para los asistentes.
De acuerdo con los organizadores, la meta es recibir a más de 53.000 personas durante los diez días de operación del evento. El recinto contará con más de 255 metros cuadrados de pantallas gigantes, música en vivo, zonas gastronómicas, experiencias de marca y actividades para toda la familia.
La iniciativa busca ofrecer una alternativa para que los colombianos vivan toda la experiencia mundialista desde Bogotá como si estuvieran en un Fan Fest en Norteamérica. La producción y operación estarán a cargo de Páramo Presenta, empresa dedicada al entretenimiento en vivo.
Tribuna Club: así será el espacio para vivir el Mundial 2026 en Bogotá
Tribuna Club estará abierto durante la fase final del campeonato y proyectará 23 compromisos, incluyendo el partido entre Colombia y Portugal, programado para el 27 de junio, así como la final del Mundial, prevista para el 19 de julio.
El recinto también tendrá más de diez artistas en tarima, activaciones de las marcas patrocinadoras, gastronomía y diferentes experiencias para los asistentes. Según el comunicado de los organizadores, se espera un promedio superior a 4.500 personas por jornada de partido.
Entre las actividades anunciadas aparecen los denominados Fan Days, que incluirán sorteos de entradas para conciertos de artistas como Caifanes, Rosalía, Maroon 5, Carlos Vives, Paulo Londra, Umbe y el Festival Cordillera. La boletería será administrada por Ticketmaster.
Además, Coca-Cola integrará espacios relacionados con el tradicional álbum Panini del Mundial, donde los aficionados podrán intercambiar láminas y participar en una plataforma digital para crear una figurita personalizada inspirada en la colección oficial del torneo.
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El evento también incorporará un esquema de manejo de residuos mediante puntos ecológicos y espacios para la separación y clasificación de materiales, con el objetivo de promover el aprovechamiento de los desechos generados durante cada jornada.
Páramo Presenta, empresa responsable de la operación de Tribuna Club, indicó que este será el punto oficial de encuentro de los patrocinadores de la Copa Mundial de la FIFA en Colombia. La compañía, aliada de Live Nation y Ocesa, será la encargada de desarrollar la experiencia durante el tramo definitivo del torneo para los aficionados que seguirán el campeonato desde la capital colombiana.