Boletas baratas impulsan récord mundial para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 comenzaron su ruta comercial con una cifra inédita: 1,5 millones de solicitudes de boletas de US$28 solo en el primer día de registro. De acuerdo con el comité organizador, la demanda inicial superó de forma conjunta los procesos de Tokio 2020, París 2024 y Milán-Cortina 2026, un indicador del interés global por la cita deportiva en Estados Unidos.
El evento marcará la tercera ocasión en la que la ciudad angelina alberga unos Olímpicos, tras las ediciones de 1932 y 1984. El Memorial Coliseum y el SoFi Stadium serán los escenarios de las ceremonias de apertura y clausura, mientras que las competencias se desarrollarán entre el 14 y el 30 de julio de 2028.
El volumen de interesados generó dificultades técnicas en la plataforma oficial de venta. Miles de usuarios reportaron tiempos de espera prolongados y caídas temporales del portal. Los organizadores explicaron que el tráfico digital multiplicó las proyecciones y pidieron mantener el proceso de registro como único mecanismo válido para acceder al sorteo de compra.
El comité confirmó que cerca de un millón de entradas tendrán un precio base de US$28 y que la mayoría del inventario se ubicará por debajo de los US$100. El objetivo, según la organización, es garantizar un modelo de acceso masivo similar al que impulsó el éxito financiero de Los Ángeles 1984, edición que dejó utilidades por US$232 millones de la época y cambió la forma de financiar los Juegos.
¿Cómo funcionará la venta para Los Ángeles 2028 y quiénes tendrán prioridad?
El registro es obligatorio para participar en la primera ventana de comercialización prevista para abril de 2026. El orden de inscripción no otorgará ventajas y los cupos se asignarán mediante sorteo. Los residentes de California y de zonas de Oklahoma, donde se disputarán canoa slalom y sóftbol, contarán con un período exclusivo entre el 2 y el 6 de abril. El público internacional podrá comprar del 9 al 19 del mismo mes, tras recibir notificación por correo electrónico.
Cada usuario tendrá un límite de 12 boletas distribuidas en diferentes disciplinas y categorías de ubicación. La oferta inicial incluirá ceremonias, rondas preliminares y fases finales de todos los deportes. Para el mercado de reventa, la organización designó a Eventim y AXS como plataformas oficiales, con el fin de reducir la especulación y los sobreprecios que se registraron en París 2024.
El esquema comercial se complementa con paquetes hoteleros que ya están disponibles con depósitos anticipados. El sector turístico de California proyecta un impacto superior a los US$3.000 millones durante el verano olímpico, cifra comparable con los ingresos que dejó el Mundial de Fútbol de 1994 en Estados Unidos.
Recomendado: Una gigante multinacional de café se une como patrocinador oficial de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028
El récord de solicitudes confirma un cambio en el consumo del deporte en vivo tras la pandemia. Mientras Tokio vendió gran parte de su boletería sin público por restricciones sanitarias, París agotó 8,8 millones de entradas en 2024 con precios promedio de 90 euros. Los Ángeles apuesta por valores más bajos y por un sistema digital centralizado para ampliar la base de compradores.