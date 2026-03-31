Bolsa de Colombia volvió a terreno positivo en marzo: este es el ranking de las acciones más valorizadas

Al cierre del tercer mes del año la Bolsa de Valores de Colombia logró contrarrestar la tendencia negativa que ha venido acumulando durante las últimas semanas, y logró cerrar marzo en terreno positivo.
De acuerdo con los datos en el último día hábil del mes, el principal índice del mercado local, el MSCI Colcap, tuvo una valorización de 2,86 %. En febrero de este mismo año, el índice accionario cayó 10,18%, mientras que en enero ganó 19,67 %.
Con eso, en lo corrido de este año hasta marzo, el crecimiento de la Bolsa de Colombia se ubica en 10,56 %, lo que vuelve a meter al mercado accionario colombiano en el top 3 de las bolsas de la región con mejores desempeños, en un arranque de año con correcciones en varios mercados.
La plaza bursátil que más gana en lo corrido del año es la Bolsa de Valores de Lima, con un crecimiento de 20,79 %, seguido de la Bolsa de Brasil (B3), cuyo principal índice, el Bovespa, gana 16,35 %.
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Otros mercados: Wall Street en rojo en 2026
Detrás de Colombia aparecen: la Bolsa Mexicana de Valores, con un crecimiento acumulado de 6,69 %, mientras que la Bolsa de Comercio de Santiago sube 1,51 %. A pesar de esto, hay mercados con saldos en rojo.
Es el caso de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires permanece con negativo que, aunque es menor al reportado meses atrás, sigue con un retroceso de 1,76 %. Por su parte, dos de los principales índices de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) siguen en terreno contractivo este año.
Es el caso del índice Nasdaq, que agrupa principalmente a las compañías tecnológicas, pues registra una variación negativa de 5,98 % entre enero y marzo de 2026, mientras que el S&P500, el principal índice del mundo cae 4,63 %.
Ranking de acciones en Colombia: las que más ganan
Teniendo en cuenta la alta volatilidad del mercado local en el año, y el cierre de eventos corporativos relevantes vistos en 2025, el ranking de valorizaciones de 2026 ha variado.
La acción que más crece al 31 de marzo de este año es Ecopetrol, que registra una recuperación de 49,73 %, seguida por la ordinaria de Grupo Cibest, que logra destacarse con un crecimiento de 22,69 %. En tercer lugar aparece el título de la bvc, que sube 20,28 %.
Le sigue la acción de Interconexión Eléctrica (ISA), con un saldo positivo de 13,54 %, junto con el ETF iColcap, que se valoriza 12,71 %. Detrás aparece el otro fondo bursátil que sigue al mercado colombiano, el Hcolsel, con un rendimiento de 12,32 %. Estos son los únicos títulos que crecen por encima del MSCI Colcap.
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