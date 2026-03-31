Cibest Capital reveló sus acciones favoritas en Bolsa de Colombia para invertir en abril: estas son las recomendadas

En medio de un retroceso generalizado de los mercados accionarios del mundo, incluyendo a Colombia, Cibest Capital (Bancolombia) dio a conocer la composición de su portafolio de Top Picks, las acciones recomendadas en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc).
De acuerdo con el análisis de la firma sobre el mercado accionario local, a pesar de las correcciones registradas por las acciones del portafolio en las últimas semanas, “mantenemos nuestra convicción en estos activos”.
Esto quiere decir que continúan con la visión de que dichos ajustes han sido excesivos y responden principalmente a un aumento de la aversión al riesgo.
A nivel global, este comportamiento ha estado asociado a la intensificación del conflicto en Medio Oriente; mientras que, a nivel local, ha incidido la incertidumbre en torno a los decretos económicos expedidos por el Gobierno Nacional, la situación fiscal y el proceso electoral de este año.
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“En este contexto, consideramos que los activos del portafolio cuentan con fundamentales sólidos que permitirían una recuperación en el corto plazo”, dice el informe de la Dirección de Estructuración en Mercado de Capitales de Cibest Capital.
Estas son las acciones recomendadas para abril
De acuerdo con la firma de inversiones, el portafolio de Top Picks para abril no presenta cambios y mantiene su composición, así como las ponderaciones de los activos que lo integran.
Eso quiere decir que las acciones recomendadas para el cuarto mes del año son: la preferencial de Grupo Sura (30 %), Grupo Éxito (20 %), Banco de Bogotá (20 %), el título preferencial de Davivienda Group (20 %) y Terpel (10 %).
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Dicho esto, también se mantuvo una perspectiva neutral en el mercado de renta variable local: “Consideramos que se mantendría soportado cerca de los niveles de 2.130 puntos y que, en la medida en que se disipe la volatilidad internacional asociada con el actual conflicto en Medio Oriente y el panorama electoral local, se podrían evidenciar recuperaciones en el corto plazo”.
En este sentido, Cibest Capital reconoce que el mercado puede seguir generando retornos a quienes se encuentran invertidos “pero no vemos atractivo incrementar posiciones de manera generalizada, sino que, en el contexto actual, vemos adecuado realizar inversiones en activos seleccionados”.
También se consideró que este año hay un entorno macroeconómico más retador, con mayor inflación y tasas, en el cual, activos como la renta fija lucen más atractivos.
Sin embargo, no deja de reconocer, que programas de readquisición de acciones y la mayor presencia en índices de Colombia en índices internacionales continuarían siendo catalizadores.
Análisis a las acciones recomendades
En el caso del título preferencial de Grupo Sura, una parte significativa de su corrección obedeció a su salida de los índices de pequeña capitalización de MSCI el 27 de febrero, dice Cibest Capital,
Sin embargo, “se trata de una acción que mantiene un sentimiento positivo por parte de los analistas y que desde su inclusión en el portafolio ha registrado un retorno total de 37,3 %”.
Sobre la acción de Grupo Éxito, mantiene un sentimiento positivo asociado con la acción por parte del mercado, los resultados del 2025 tuvieron un sesgo positivo y la mejora en su liquidez podría permitirle ingresar al índice de pequeña capitalización de MSCI en mayo y a los índices globales del FTSE Russell en el mediano plazo.
Con respecto a Terpel, se mantuvo la acción en el portafolio luego del pago de su dividendo el pasado 26 de marzo. “Desde su inclusión el activo ha registrado un retorno total de 1,82 %. Consideramos que la acción cuenta actualmente con soporte cercano a los niveles vigentes y presenta un atractivo potencial de valorización fundamental”, dice el informe.
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