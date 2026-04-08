Bolsa de Colombia acumula ganancia de 10 % en el año

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 07 de abril de 2026 en 2.276,32 puntos registrando una variación negativa de – 1,06 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 10,07 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva una tendencia bajista diaria. La primera zona de soporte estaría en los 2.170 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia permanece en los 2.320 puntos.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $149.247 millones, mostrando una variación positiva de 7,10 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $139.376 millones.
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Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Ecopetrol (Ecopetrol – 1,65 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $54.445 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Cibest preferencial (PFCibest + 0,27 %) que negoció $29.886 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de Grupo Cibest ordinaria (Cibest – 1,81 %) que transaron un monto de $25.970 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos.
- En el primer lugar, Grupo Aval preferencial (PFAval) que retrocede – 4,35 %.
- En la segunda casilla, los títulos de Grupo Argos ordinaria (Grupoargos) que caen – 3,62 %.
- Finalmente, las acciones de Grupo Sura preferencial (PFGrupsura) que bajaron – 3,16 %.
Las acciones de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá (ETB) suben 3,00 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap