Bolsa de Colombia reporta intermitencia en su terminal virtual: mayoría de comisionistas funciona con normalidad

La entrada en operación de nuam, el mercado que integrará las bolsas de Colombia (bvc), Lima (Perú) y Santiago (Chile), tuvo un avance significativo el pasado 30 de marzo, con la implementación de la plataforma única que permitirá negociar acciones de los tres países.
Tal como lo informó Valora Analitik, durante la semana pasada se ejecutó el “día cero” para dar paso a la puesta en marcha del nuevo motor de calce Nasdaq Eqlipse Trading y de la nueva pantalla de negociación nuam Trading Workstation.
Según explicó la bvc, estos son componentes centrales de la infraestructura tecnológica común que se está construyendo para el mercado de renta variable en los tres países, desarrollada en coordinación con los distintos actores del mercado.
Sin embargo, a lo largo de la Semana Santa, operadores e inversionistas reportaron problemas de datos y de conectividad. Por ejemplo, hubo fallos en el enrutamiento de las órdenes para comprar y vender acciones, ocasionados en algunos proveedores internos de algunas de las comisionistas de bolsa locales.
¿Cómo está el mercado actualmente?
De acuerdo con el Estado del Servicio de nuam, este lunes todos los servicios en Colombia, que fue el primer país en implementar la nueva plataforma de negociación, están operando con normalidad.
Sin embargo, la bvc reportó esta mañana que se han evidenciado “intermitencias en el acceso a la terminal e-bvc, las cuales están afectando de manera parcial a algunos usuarios. Nuestro equipo se encuentra trabajando en su estabilización, en conjunto con el proveedor”.
En relación con la implementación de la plataforma de negociación única para los tres países, actores del mercado han mencionado a Valora Analitik que la Bolsa de Colombia ha estado activamente solucionando los fallos de terceros durante la semana pasada.
Héctor Juliao, country head para Colombia de Credicorp Capital, mencionó que “los problemas principales del lunes se corrigieron martes y miércoles. Hoy es un día clave porque ya el mercado está operando al 100 %”, y reiteró que los inconvenientes principales se han presentado desde proveedores distintos a nuam.
¿Qué dicen las comisionistas?
Davivienda Corredores reportó esta mañana que ya fueron solucionadas las fallas tecnológicas de proveedores reportadas el pasado 30 de marzo, que impidieron el uso de la plataforma Davivienda Homebroker.
“En concordancia con lo anterior, la plataforma Davivienda Homebroker se encuentra habilitada para impartir órdenes de compra y/o venta”, por lo que recomendó ingresar nuevamente antiguas órdenes, pues fueron canceladas.
El presidente de Valores Bancolombia, Jorge Arango, dio un parte de tranquilidad sobre la nueva infraestructura de negociación, superando la inestabilidad vista la semana pasada durante su implementación para el mercado de renta variable.
Sobre la nueva plataforma de nuam, el ejecutivo mencionó: “Estamos satisfechos, está funcionando bien y el trading está operando”.
Adicionalmente, Arango dijo a Valora Analitik que su plataforma de e-trading está en operación completa, aunque durante la mañana han presentado intermitencias con la profundidad del mercado.
Por otro lado, Credicorp Capital tuvo inconvenientes con algunos de sus proveedores propios, que fueron ajenos a nuam. Pese a esto, Juliao consideró sobre el nuevo sistema que “ha sido un buen paso a producción. La semana pasada fue clave para ajustar y corregir”.
En el caso de trii los usuarios vienen reportando normalidad en la operación de esta plataforma de e-trading.
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