Reportan fallas que afectan mercado de acciones y órdenes en plataformas de e-trading en Bolsa de Colombia

Desde los primeros minutos de la jornada de este lunes 30 de marzo se reportan problemas de datos y conectividad de parte de uno de los proveedores de la plataforma de negociación de renta variable (acciones) en la Bolsa de Valores de Colombia.
Operadores e inversionistas han venido señalando que no pueden enrutar órdenes para comprar y/o vender acciones de las empresas que se negocian tanto en la rueda de acciones local como en el Mercado Global Colombiano (MGC).
En aplicaciones como trii se indica que “debido a la actualización de sistemas de bolsa estamos presentando una variación de precios en las acciones incorrecta”.
Como consecuencia de ello, los ejecutivos de la aplicación decidieron ponerla en mantenimiento permanente tras recalcar que las acciones de todos sus clientes están custodiadas en el Deceval y el saldo protegido por parte de la comisionista Acciones y Valores.
Por su parte, la firma Davivienda Corredores envió comunicaciones a sus clientes en las que señala que “en el marco de la actualización de la plataforma tecnológica adelantado por la bvc, hoy se han presentado fallas técnicas al interior de dicho proveedor”.
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En ese sentido, advirtió que se ha impedido el envío de órdenes al sistema de negociación de instrumentos de renta variable.
Les advirtió a sus clientes que “hasta tanto las fallas no sean corregidas por la bvc, no se podrán impartir órdenes a través de la plataforma Davivienda Homebroker”.
Lo que los usuarios y los inversionistas están alertando es que sus portafolios tienen variaciones no ajustadas a la realidad de sus portafolios. En algunos casos mostrando variaciones de más de 5.000 % que no son reales en comparación con los precios del cierre del pasado viernes.
Es de recordar que, desde hace varios días, la bvc había informado que hoy 30 de marzo se daría la salida a producción de la nueva infraestructura tecnológica del mercado integrado nuam, lo cual inhabilitaría la negociación de renta variable.
Incluso, la plataforma E-bvc que es operada y administrada por la Bolsa de Colombia muestra variaciones no ajustadas con la realidad de los precios del mercado accionario.
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