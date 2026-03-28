Una nueva compañía financiera debuta en Bolsa de Colombia con titularización por $44.000 millones

La compañía financiamiento IRIS, que recogió las operaciones de lo que era Dann Regional, realizó su primera incursión en el mercado de capitales colombiano con una titularización de cartera por $44.000 millones.
Esta operación registró una demanda superior a la esperada y marca un paso relevante en la diversificación de sus fuentes de fondeo.
La emisión superó el monto inicial previsto de $35.000 millones y alcanzó una sobredemanda (bid to cover) de 1,26 veces. Alejandro Verswyvel, presidente de IRIS, consideró que la transacción “marca un antes y un después” para la compañía, al validar la solidez de sus activos y permitirle avanzar en su estrategia de crecimiento de largo plazo mediante el acceso al mercado de capitales.
Los recursos obtenidos estarán destinados principalmente a operaciones de factoring y crédito, así como a la compra de cartera y la inversión en instrumentos como TES.
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Estrategia de IRIS
Este movimiento hace parte de un programa de emisiones que podría alcanzar hasta $150.000 millones, sujeto a las condiciones del mercado y a la evolución del negocio, consolidando una hoja de ruta de crecimiento y acceso a nuevas fuentes de financiación para la compañía.
Con esta operación, IRIS busca ampliar su capacidad de originación y fortalecer su balance, lo que le permitirá acompañar a más empresas en sus necesidades de capital de trabajo y expansión.
La compañía destacó que la respuesta del mercado impulsa el desarrollo de nuevas soluciones financieras orientadas a ampliar el acceso al crédito en el país, en línea con las necesidades del ecosistema empresarial colombiano.
En el contexto local, las titularizaciones de cartera siguen siendo poco frecuentes, por lo que esta emisión se posiciona como un avance en la profundización del mercado de capitales. La transacción fue estructurada por Titularice y adjudicada en la Bolsa de Valores de Colombia, con la participación de KOA como administrador de cartera y CxC como garante.