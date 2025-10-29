Bolsa de Colombia acumula ganancia de 43 % en el año y logra un nuevo máximo histórico

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 28 de octubre de 2025 en 1.977,47 puntos registrando una variación positiva de 1,08 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 43,34 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 1.920 puntos, y como el mercado cierra en máximos históricos ya no se presentan resistencias técnicas.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $155.158 millones, mostrando una variación positiva de 39,30 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $111.399 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- El ETF iCOLCAP (iCOLCAP + 1,47 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $35.038 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a la petrolera Ecopetrol (Ecopetrol + 1,40 %) que negoció $20.472 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos a preferencial Grupo Cibest (PFCibest + 0,36 %) que transó un monto de $15.815 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, las acciones de Corficolombiana ordinaria (Corficolcf) que suben 3,95 %.
- En la segunda casilla, Grupo Bolívar (Grubolivar) que avanzó 3,61 %.
- Finalmente, los títulos del Grupo Éxito (Éxito) 3,58 %.
Las acciones de Grupo Aval preferencial (PFAval) cayeron – 2,31 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
Información técnica.
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap