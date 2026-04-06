Bolsa de Colombia comenzó abril al alza: estas acciones suben

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cierra la jornada del 01 de abril de 2026 en 2.280,95 puntos, registrando al cierre del día viernes una variación semanal de + 3,09 %.
El índice para lo corrido del año presenta una variación positiva (YDT) 10,30 %.
Desde nuestra perspectiva técnica el índice mantiene un desplazamiento alcista para su marco de tiempo de semanal. La primera zona de resistencia semanal quedaría ubicada en 2.500 puntos y un nivel de soporte para este periodo de tiempo que se establece en los 2.100 puntos.
Al finalizar la semana el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia registró un volumen acumulado semanal de $ 418.224 millones, mostrando una importante variación negativa en este ítem de 55,20 %, debido a que en la semana anterior se estableció un monto acumulado negociado de $947.439 millones.
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En una semana positiva para índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia, estas fueron las cinco acciones más destacadas en su acumulado al cierre del viernes:
- En el primer lugar, Mineros (Mineros) que sube 10,72 % en su acumulado semanal.
- En la segunda casilla, las acciones de Grupo Aval preferencial (PFAval) que avanzaron 10,50 %.
- En el tercer lugar se ubicaron los títulos de Grupo Cibest ordinaria (Cibest) que incrementaron su valor 8,84 % al cierre del viernes.
- En la cuarta casilla tenemos al Grupo Éxito (Éxito) que presento una valorización de 5,00 %.
- Finalmente, el quinto puesto es para Cementos Argos ordinaria (Cemargos) que sube 4,83 %.
Los títulos de Ecopetrol (Ecopetrol) bajaron – 4,52 % en su acumulado semanal y se convierten en el activo con peor desempeño de la semana.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap