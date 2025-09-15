Bolsa de Colombia inicia nueva semana con expectativa tras cierre negativo

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cierra la jornada del 12 de septiembre de 2025 en 1.845,61 puntos, registrando al cierre del viernes una variación semanal de – 0,92 %.
El índice para lo corrido del año presenta una variación positiva (YDT) 33,78 %.
Desde nuestra perspectiva técnica el índice mantiene un desplazamiento alcista para su marco de tiempo de semanal. La primera zona de resistencia semanal quedaría ubicada en 1.900 puntos y un nivel de soporte para este periodo de tiempo que se establece en los 1.740 puntos. RSI se ajusta a niveles de sobrecompra semanales.
Al finalizar la semana el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia registró un volumen acumulado semanal de $ 501.109 millones, mostrando una variación negativa en este ítem de – 9,30 %, debido a que en la semana anterior se estableció un monto acumulado negociado de $552.355 millones.
Recomendado: Bank of America: Bolsa de Colombia en máximos, pero descuento sigue entre los más altos de la región
Estas fueron las cinco acciones que caen en su acumulado al cierre del viernes:
- En el primer lugar Pei (Pei) que retrocede – 3,10 % en su acumulado semanal.
- En la segunda casilla, las acciones de preferencial Grupo Cibest (PF Cibest) que caen – 2,69 %.
- En el tercer lugar se ubicaron los títulos de Canacol Energy (CNEC) que bajaron – 2,28 % al cierre del viernes.
- En la cuarta casilla tenemos las acciones de la constructora Conconcreto (Conconcreto) que presentaron una contracción de – 2,20 %.
- Finalmente, el quinto puesto es para Grupo Energía Bogotá (GEB) que bajó – 2,17 %.
Las acciones de la constructora El Condor (El cóndor) suben 10,00 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la semana.
Información técnica.
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap