Porvenir reveló resultados financieros históricos y lanzó un nuevo portafolio Crypto para pensiones voluntarias

En el marco del Congreso de Asofondos 2026, Porvenir, administradora del fondo de pensiones del Grupo Aval, anunció el lanzamiento de un nuevo portafolio denominado Crypto, ampliando su oferta a más de 70 alternativas de inversión en pensiones voluntarias.
El nuevo portafolio permite a los afiliados invertir desde $100.000 a través de un vehículo regulado que sigue el precio del Bitcoin con el fin de fortalecer el ahorro y la diversificación del patrimonio de los trabajadores.
Miguel Largacha, presidente de Porvenir, destacó que el uso de criptomonedas en América Latina crece a un ritmo del 64 % anual, contando ya con cerca de 79 millones de usuarios. Sin embargo, enfatizó que esta opción está diseñada para un inversionista avezado que entiende la volatilidad del mercado, diferenciándolo del ahorrador tradicional que busca estabilidad.
De hecho, dijo que este criptoactivo es actualmente el octavo por nivel de valor de mercado en el mundo, por lo que negarlo sería ignorar la realidad del mercado global. Luego señaló que el ahorro pensional debe evolucionar al ritmo de las necesidades de los afiliados y de los mercados.
Una de las principales ventajas es que los usuarios no necesitan adquirir directamente el activo ni gestionar billeteras digitales, ya que la inversión se realiza a través del ETF (fondo cotizado en bolsa) IBIT, administrado por BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo.
El vocero destacó además que, en lo corrido del año, los nuevos portafolios de pensiones voluntarias han recaudado cerca de $983.000 millones, con rentabilidades netas que oscilan entre el 11 % y el 12,7 % efectivo anual.
Ahorros crecen en medio de retos coyunturales
Largacha reveló a Valora Analitik que, en marzo de este año, el recaudo en pensiones obligatorias registró el crecimiento más alto en la historia de Porvenir con un 19 %.
También resaltó la resiliencia de la AFP frente a la volatilidad global, pues a pesar de las recientes correcciones del mercado, en abril se superaron los niveles de rendimientos de diciembre, superan los $11 billones.
Respecto a la coyuntura y los retos del sistema, el directivo fue crítico con el decreto de deslizamiento (la diferencia entre la inflación y el salario mínimo), afirmando que junto con los aumentos del salario mínimo, se ha convertido en una limitante.
Insistió en que estas medidas han encarecido las rentas vitalicias, especialmente para seguros de invalidez y sobrevivencia, reduciendo el número de personas que pueden acceder a este tipo de pensiones
Finalmente, el presidente aseguró que Porvenir ha invertido cerca de US$20 millones en tecnología y un nuevo core operativo basado en Inteligencia Artificial y soluciones en la nube para optimizar los procesos y así prepararse para la reforma pensional.
El objetivo será garantizar una transición e implementación ordenada hacia el nuevo sistema pensional una vez la Corte Constitucional levante la suspensión temporal que pesa sobre la ley de 2024.