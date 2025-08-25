Bolsa de Colombia inicia nueva semana tras racha de ganancias

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cierra la jornada del 22 de agosto de 2025 en 1.858,45 puntos, registrando al cierre del día viernes una leve variación semanal de + 0,09 %.
El índice para lo corrido del año presenta una variación positiva (YDT) 34,71 %.
Desde nuestra perspectiva técnica el índice mantiene un desplazamiento alcista para su marco de tiempo de semanal. La primera zona de resistencia semanal quedaría ubicada en 1.860 puntos y un nivel de soporte para este periodo de tiempo que se establece en los 1.715 puntos. RSI se ajusta a niveles de sobrecompra semanales.
Al finalizar la semana el índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia registró un volumen acumulado semanal de $571.295 millones, mostrando una variación negativa en este ítem de 28,80 %, debido a que en la semana anterior se estableció un monto acumulado negociado de $802.208 millones.
Recomendado: Bolsa de Colombia está en máximos de 12 años: estas son las razones de su crecimiento
Estas fueron las cinco acciones más destacadas en su acumulado al cierre del viernes.
- En el primer lugar, Valores Simesa (Valsimesa) que sube 33,83 % en su acumulado semanal.
- En la segunda casilla, las acciones del Grupo Nutresa (Nutresa) que avanzaron 9,46 %.
- En el tercer lugar se ubicaron los títulos de Mineros (Mineros) que incrementaron su valor 6,76 % al cierre del viernes.
- En la cuarta casilla tenemos las acciones de Nubank (Nu) que presentaron una valorización de 5,65 %.
- Finalmente, el quinto puesto es para Bac Holding International Corp. (BHI) que sube 4,67 %.
Los títulos del Banco Popular (Popular) bajaron – 27,06 % en su acumulado semanal y se convierten en el activo con peor desempeño de la semana.
Información técnica.
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap