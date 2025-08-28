Bolsa de Colombia tuvo jornada de corrección: ¿Cuáles acciones bajaron más?

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 27 de agosto de 2025 en 1.843,98 puntos registrando una variación negativa de – 0,62 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 33,66 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 1.800 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 1.860 puntos. Indicadores como el RSI se ajustan a niveles de sobrecompra.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $83.666 millones, mostrando una variación negativa de 65,40 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $241.790 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Cibest preferencial (PFCibest – 1,10 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $18.873 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a Grupo Energía Bogotá (GEB + 0,85 %) que negoció $15.838 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones de la petrolera Ecopetrol (Ecopetrol + 0,54 %) que transaron un monto de $11.751 millones.
En una jornada negativa para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores retrocesos
- En el primer lugar, Grupo Aval preferencial (PFAval) que retrocede – 4,20 %.
- En la segunda casilla, los títulos de ISA (ISA) que caen – 3,48 %.
- Finalmente, las acciones de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) que bajaron – 2,63 %.
Las acciones de la constructora El Condor (Elcondor) suben 6,84 % y se establecen como el activo con mejor desempeño de la jornada.
Información técnica
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cementos Argos, CNEC, Conconcreto, Corficolombiana, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grupo Bolívar, Grupo argos, Grupo Sura, ISA, Mineros, Nubank, PF Aval, PF Cibest, PF Cementos Argos, PF Corficolombiana, PF Davivienda, PF Grupo Argos, PF Grupo Sura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap