Davivienda: Mayoría de inversionistas cree que la Bolsa de Colombia está “levemente subvalorada”

Davivienda Corredores publicó su más reciente edición de la Gran Encuesta de Activos Financieros, que consulta a inversionistas institucionales en Colombia y el mundo sobre temas económicos locales y mundiales, además del desempeño del mercado accionario y el dólar, entre otros factores.
De acuerdo con la medición hecha por Davivienda Corredores, el 86 % de los encuestados espera que el índice MSCI Colcap, el principal índice de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) se posicione entre 1.800 y 1.900 puntos en 6 meses, mientras el 14 % restante espera que se ubique entre 1.600 y 1.700 puntos.
Adicionalmente, el 50 % de los inversionistas que participaron en la encuesta considera que el índice se encuentra levemente subvalorado, en un porcentaje que va entre 10 % y 5 %. Por último, el 63 % reporta estar sobreponderado acciones colombianas.
En el caso de títulos específicos para la encuesta de agosto, Davivienda Corredores reportó que Interconexión Eléctrica (ISA), y las preferenciales de Davivienda y Grupo Cibest (Bancolombia) son las favoritas, mientras que los títulos a evitar son: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), Canacol Energy y Ecopetrol.
Temas fiscales que llaman la atención de los inversionistas
Destacó la encuesta que, con el 60 % de las respuestas, la expectativa de los inversionistas es que el nivel relativo de la prima de riesgo en Colombia frente a países BB se mantendrá estable. Por otro lado, para el 70 % de los encuestados, las condiciones de liquidez del sistema financiero son normales.
Adicionalmente, para el mercado colombiano, los institucionales consideran los niveles de endeudamiento y política fiscal como el aspecto de mayor impacto en la actualidad con un 70 % de las respuestas, cifra que permanece estable frente a la edición anterior.
Entre tanto, la percepción neutral sobre el rumbo de Colombia en el frente económico para los próximos 12 meses obtuvo el 50 % de los votos. La percepción optimista obtuvo el 10 % de las respuestas.