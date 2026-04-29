Utilidad neta de Enel cayó 10,9 % en el primer trimestre por fuertes lluvias y menores precios de bolsa

En los primeros tres meses de 2026, Enel, compañía que comercializa electricidad y que también está apostando por energías renovables, registró una caída en sus utilidades de 10,9 %, al pasar de $969.299 millones en el mismo periodo de 2025 a $863.447 millones en 2026.
Los ingresos operacionales también presentaron una disminución de 6,7 %, pasando de $4,1 billones en 2025 a $3,8 billones en 2026. Estas cifras corresponden a los resultados consolidados de la empresa en Colombia, Panamá, Guatemala y Costa Rica. La compañía indicó que, durante el periodo, se presentó un entorno de alta hidrología, pero con una caída en los precios de bolsa.
En Colombia, en el segmento de generación, que aportó cerca de $935.627 millones, se registró una disminución de 5 % frente al primer trimestre de 2025. Este comportamiento se explicó por la caída en los precios de la energía, especialmente en bolsa, donde la tarifa promedio retrocedió 65,7 % frente al mismo periodo del año anterior. También se evidenciaron menores ingresos por la prestación de servicios auxiliares, afectados igualmente por la baja en los precios.
Sin embargo, la empresa afirmó que los menores costos de la energía derivaron en una reducción en los precios de bolsa, lo que a su vez se tradujo en menores gastos en combustibles y menores costos de transporte, asociados a los volúmenes de energía inyectados a la red.
En cuanto al negocio de distribución y comercialización de energía, este aportó $1,09 billones, lo que representó un aumento de 8,9 % frente al mismo periodo de 2025. Este resultado se atribuye a la entrada de nueva infraestructura eléctrica, lo que incrementó la base regulatoria de activos. Asimismo, la compañía destacó un desempeño favorable en negocios complementarios, impulsado por mayores ingresos en el alquiler de infraestructura y una mayor actividad en proyectos asociados a contratos especiales de conexión.
En las filiales de Centroamérica (Panamá, Costa Rica y Guatemala), se registró una caída de 12,3 %. Este resultado se explicó por el efecto cambiario derivado de la apreciación de las monedas locales frente al dólar, así como por una menor venta de energía en Guatemala y Costa Rica, debido a mantenimientos realizados durante el periodo. Adicionalmente, se presentaron menores precios de energía en bolsa.
En términos de Ebitda (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), este se ubicó en $1,91 billones, lo que representó una disminución de 2,9 % frente al mismo periodo de 2025.
La empresa también señaló que mayores gastos por impuestos sobre las ganancias, particularmente el impuesto al patrimonio, incrementaron la carga tributaria, afectando el resultado neto.
Destacado: Enel responde a multa de la SuperServicios y confirma que interpondrá recursos legales
Finalmente, la deuda financiera de la compañía se ubicó en $7,51 billones, lo que representó una baja de 9,3 % frente a diciembre de 2025.
—